Вдигат магазин на Lidl върху концлагер. Австрия на нокти
Бизнес парк, който се строи на емблематично място, на което е бил нацистки концентрационен лагер в Австрия, предизвикаха вълна от емоции, а историците...
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Бизнес парк, който се строи на емблематично място, на което е бил нацистки концентрационен лагер в Австрия, предизвикаха вълна от емоции, а историците...
Задействана е процедура
Много ищци са на същата възраст като обвиняемите и се надяват на справедливост, казва адвокат
Той е служил като нацистки охранител от СС в концентрационен лагер край Берлин
Ултраси на "Утрехт" бяха "депортирани" в концлагер. Клубът е решил да им даде нагледен урок заради антисемитските скандирания по време на домакинския...
Желязната порта на бившия нацистки концлагер Дахау, близо до Мюнхен, е била открадната, съобщи Би Би Си. Престъплението било извършено в нощта срещу п...