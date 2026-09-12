Вдигат магазин на Lidl върху концлагер. Австрия на нокти
Бизнес парк, който се строи на емблематично място, на което е бил нацистки концентрационен лагер в Австрия, предизвикаха вълна от емоции, а историците...
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Бизнес парк, който се строи на емблематично място, на което е бил нацистки концентрационен лагер в Австрия, предизвикаха вълна от емоции, а историците...
Кани турски и гръцки инвеститори
Западът на София се превръща в новия икономически мотор на България
Бизнес паркът се разраства
От НДК до Бизнес парка за 27 лева?
Военния министър Николай Ненчев е разписал прехвърлянето на военни имоти с отпаднала необходимост на община Хасково. Сред тях е и някогашното летище У...
Кандидатстването за средства от ЕС вече е изцяло електронно За първи път в България вече е възможно изцяло по електронен път да се кандидатства за фи...
Новите три станции на софийското метро до Бизнес парка ще заработят от днес, информират от пресцентъра на Столичната община. От 11.00 часа кметът на...
Българите са ненадминати IT-специалисти, а HP избраха възможно най-доброто място за инвестиции в Европа. Това заяви премиерът Бойко Борисов при открив...
Небивало струпване пред Бизнес парка в София предизвика появата на Григор Димитров. Служители наскачаха по прозорците, хора го посрещнаха още на слиза...
София. Технологичният парк в София най-вероятно ще започне работа първо с компании, разработващи софтуер и спортно оборудване. Това стана ясно от думи...