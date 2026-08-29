Предупреждение. Кой изгаря с имотите за Евровизия

Всички собственици на места за краткосрочно настаняване в България ще трябва да регистрират имотите си заради европейска регулация, влязла в сила през май, за да не загубят достъп до платформите за резервации. Промяната предвижда директен обмен на данни между държавите от Европейския съюз и онлайн платформите, посочи председателят на Асоциацията за туристически имоти и иновации и съосновател на OnSeason Борис Павлов в предаването "Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Държавата подава информация в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) за вписаните апартаменти, а платформите отчитат активните обяви, информира Plovdiv24.bg. При установяване на несъответствие платформите са длъжни да свалят съответната обява, което ще накара собствениците да се регистрират от октомври по указанията на ресорния министър. В момента около половината апартаменти за краткосрочен наем са регистрирани, като малка част от тях са изплатили всички дължими данъци и такси. Въпреки че процедурата е административно сложна, финансовата тежест на налозите остава умерена и в определени случаи е по-ниска от тази при дългосрочното отдаване под наем.

Домакинството на "Евровизия“ и легловата база в Бургас

В Бургас и региона функционират около 3000 имота за гости с капацитет от 7000–8000 легла, като ключов фактор за домакинството на "Евровизия“ е огромната леглова база в курорта "Слънчев бряг“ и съседните ваканционни селища. Очакванията са много апартаменти да излязат на пазара за целия сезон през 2027 г., като практиката при провеждане на песенния конкурс сочи временен ръст на нощувките от 200–300%, без това да оказва съществен дългосрочен ефект върху сектора.

Технологичният сектор преминава към нов етап, след като през май бе реализирана първата тестова резервация на имот чрез изкуствен интелект. Системи като ChatGPT и Claude променят начина, по който потребителите откриват места за настаняване, като в близко бъдеще автономни AI агенти ще извършват самите резервации. Тази трансформация изисква от хотелиерите техническа оптимизация на сайтовете им и насочва технологичните компании към участие в трилионния световен туристически пазар.