Тесла изтегля 3 млн. коли заради фатален дефект

Tesla е принудена да изтегли 3 милиона свои превозни средства поради дръжки на вратите, чийто дефект се оказал фатален при инциденти, пише „Билд“, цитира "Лупа". Както отбелязва немското изданието, вградените дръжки на вратите са се превърнали в един от отличителните белези на Tesla. Установено е обаче, че тези врати стават трудни за отваряне при спешни случаи.

След серия от ужасяващи инциденти в различни страни, при които в колите си загинаха хора, Tesla беше принудена да изтегли 3 млн. превозни средства от китайския пазар. „Билд“ съобщава, че в някои случаи хората се оказват фатално заклещени в превозните средства на Tesla и умират, ако колата се запали в резултат на инцидент. В такива ситуации колата би трябвало автоматично да отключи вратите, но понякога това се проваля, което води до смъртни случаи.

След като китайските власти започнаха кампания за борба с безопасността на превозните средства, Tesla беше принудена да изтегли превозни средства, за да коригира дефекти и да избегне загуба на китайския пазар. Пекин поискал по-ясни маркировки на механичното аварийно освобождаване на вратите вътре в превозните средства. Поради това Tesla ще инсталира предупредителни етикети и ще актуализира софтуера. Очаква се да бъде добавена и функция за автоматично повдигане на прозорците.

Както съобщи УНИАН, Tesla е получила най-голямата си поръчка досега за полуелектрически камиони: шведската компания Einride закупи 500 превозни средства за своята платформа Saga AI. Те ще бъдат използвани за обслужване на големи клиенти, включително Amazon, по маршрути през няколко щата на САЩ, като доставките започват през септември и продължават две години, посочва БГНЕС. Tesla Cybertruck, който Илон Мъск рекламира като революционен пикап, си спечели репутация на ненадежден след пускането си на пазара и бе обект на критики заради дизайна си. Продажбите се оказаха значително по-ниски от очакваните: вместо прогнозираните 500 000 годишно, Tesla не успя да продаде дори 40 000.