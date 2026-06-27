Изненадващ фактор спира горчивото поскъпване на захарта

Климатичният феномен Ел Ниньо се очаква да донесе около 15 процента поскъпване на цената на захарта.

Въпреки че през първата половина на 2026 г. цените на захарта на борсите отбелязаха лек спад поради добро текущо предлагане, съвсем скоро се очаква покачването, според Fitch Solutions.

Международната организация по захарта (ISO) потвърждава, че след излишъка в момента, сезонът 2026/2027 г. ще отчете глобален дефицит от около 262 000 до 550 000 тона заради климатичните аномалии в Азия и Южна Америка.

Най-уязвимите - Индия и Бразилия

В Индия, която е вторият най-голям производител в света, мусонните валежи са критично под нормата.

Поради намалените добиви на захарна тръстика, индийското правителство наложи строги ограничения и забрани износа на захар, което лишава международния пазар от огромни обеми.

Голяма част от наличната захарна тръстика в Индия се пренасочва за производство на биогорива - етанол, което допълнително свива предлагането на захар за хранителни нужди.

Ситуацията в Индия и Бразилия обаче е коренно различна. Докато Индия страда от тежка суша и липса на вода, Бразилия е застрашена от твърде много дъждове.

Борсите реагираха

Водещи финансови анализатори като StoneX вече твърдят, че световните запаси от захар са на критично ниски нива, което прави цените изключително чувствителни към всяка лоша метеорологична новина

Фючърсите на бялата захар на Лондонската фондова борса тези дни преминаха психологическата граница от 660 долара за тон, като прогнозите са за 750-800 долара за тон.

Изненадващ фактор обаче няма да доведе до рязко поскъпване. Това е глобалната популярност на новите лекарства за потискане на апетита (GLP-1), които водят до осезаем спад в крайното потребление на захар от домакинствата в световен мащаб.

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