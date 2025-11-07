Петролът поскъпна. Пазарът остава под натиск от свръхпредлагане и санкции

Цените на петрола се покачиха леко в петък, но седмицата приключва с второ поредно поевтиняване, което потвърждава тенденцията на нестабилност в енергийния сектор. След три дни на спад фючърсите на Брент и американския лек суров петрол отчетоха символично възстановяване, но страхът от свръхпредлагане и отслабено търсене в САЩ продължава да натиска пазара надолу.

Американските запаси – спусъкът за поевтиняването

Основната причина за слабите резултати тази седмица са изненадващо високите нива на петролните запаси в САЩ. Според Агенцията за енергийна информация те са се увеличили с 5,2 милиона барела – далеч над очакванията. Анализаторът Тони Сикамор от IG Markets коментира, че „данните възродиха страховете от излишък на предлагане“, особено на фона на по-ниската рафинираща активност и по-високия внос.

„Тези опасения се подсилват от тенденциите към избягване на риска, които засилват долара, както и от продължаващото спиране на работата на американското правителство, което замъглява икономическата активност“, каза Сикамор. Ситуацията ескалира допълнително след решението на администрацията на Доналд Тръмп да намали полетите на основните летища поради недостиг на авиодиспечери – сигнал за забавяне на въздушния транспорт и логистиката.

Решението на ОПЕК+ като опит за баланс на ръба

В неделя Организацията на страните износителки на петрол и нейните партньори от ОПЕК+ решиха да увеличат леко производството през декември, но да отложат по-нататъшни стъпки за първото тримесечие на 2026 г. Целта – да се избегне пренасищане на пазара. Реакцията не закъсня: Саудитска Арабия, най-големият износител в света, понижи цените за азиатските купувачи, признавайки, че търсенето е под натиск.

Ройтерс отбелязва, че пазарът се намира в „деликатно равновесие“ – ОПЕК се опитва да поддържа цените стабилни, докато производителите в САЩ продължават да увеличават добива. Това напрежение между ограниченото търсене и високото предлагане превръща всеки ден на пазара в игра на нерви.

Геополитически фактори и ефектът от санкциите

Към несигурността на петролните пазари се прибавя и политическото напрежение. В четвъртък швейцарската компания „Гънвор“ оттегли предложението си за придобиване на чуждестранните активи на „Лукойл“, след като Вашингтон я определи като „марионетка на Русия“. Според анализатора Вандана Хари от Vanda Insights това решение показва, че „САЩ няма да смекчат натиска върху руските енергийни компании, а напротив – ще прилагат санкциите все по-стриктно“.

„Подкрепата за цените остава крехка. При тази динамика, нагласите за свръхпредлагане ще продължат да диктуват настроенията“, допълни Хари. Санкциите срещу Русия и Иран продължават да нарушават доставките към основните пазари в Азия, което временно ограничава спада, но не е достатъчно, за да възстанови баланса.

Китай – единственото светло петно

В същото време данни от Главната митническа администрация на Китай показват, че вносът на суров петрол в страната е нараснал с 2,3% спрямо септември и с 8,2% на годишна база, достигайки 48,36 милиона тона. Ръстът се дължи на по-високата активност на китайските рафинерии, които продължават да работят на пълен капацитет.

За глобалния петролен пазар това е слаба утеха – Китай остава един от малкото фактори, поддържащи цените от свободно падане. Но дори и Пекин не може да компенсира комбинацията от американски излишъци, колебливо търсене и геополитически напрежения. Така петролът завършва седмицата с минимално покачване – но в атмосфера на дълбока несигурност.

