Петролът тръгна нагоре след седмици на спад

След седмици на поевтиняване цените на петрола отново поеха нагоре. В азиатската търговия тази сутрин котировките на суровината се покачиха, след като страховете от пренасищане на пазара се разсеяха, а решението на ОПЕК+ да замрази нови увеличения на добива за първото тримесечие на 2025 г. стабилизира настроенията сред инвеститорите.

Пазарно събуждане след спад

Сортът Брент, референтен за Европа, поскъпна с 17 цента, или 0,27%, до 63,69 долара за барел, докато американският лек суров петрол добави 18 цента, или 0,3%, до 59,78 долара за барел. Покачването идва след като вчера цените достигнаха двуседмично дъно заради опасения за намаляващо търсене.

През октомври пазарът отчете трети пореден месец на спад, предизвикан от по-високото производство в рамките на ОПЕК+ и нарастващия добив от държави извън алианса. Сегашният ръст обаче подсказва, че пазарът може да е достигнал дъното на корекцията си.

Санкции, решения и пазарна психология

Анализатори от Haitong Securities отбелязват, че санкциите на САЩ и Великобритания срещу водещи руски петролни компании като „Лукойл“ и „Роснефт“ са повлияли на нагласите в края на октомври.

Ограниченията върху руския износ, заедно с решението на ОПЕК+ да не увеличава добива, намаляват опасенията за прекомерно предлагане. Тези фактори временно успокоиха пазарите и доведоха до умерено поскъпване на петрола, макар и далеч от нивата от началото на годината.

Слабо търсене и натиск от Азия

Въпреки възстановяването на цените, търсенето на суровината остава крехко. Според данни на J.P. Morgan глобалното потребление на петрол се е увеличило с едва 850 хил. барела дневно от началото на годината, което е под очаквания ръст от 900 хил. барела дневно.

В този контекст Саудитска Арабия – най-големият износител в света – понижи цените за своите азиатски клиенти за декември, опитвайки се да задържи пазарния си дял. Това решение показва, че макар котировките временно да се стабилизират, балансът между предлагането и търсенето остава крехък – и пазарът на петрол продължава да се движи по ръба между надеждата и несигурността.

