Експерти: Санкциите срещу „Лукойл“ заплашват с енергийна криза у нас

Санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ поставят България пред едно от най-тежките икономически изпитания от години. Рафинерията в Бургас, която осигурява по-голямата част от горивата у нас, може да се окаже в парализа след 21 ноември, ако не бъде постигната отсрочка или промяна в собствеността.

„Най-лесният вариант за България би бил да получим отсрочка“, каза пред БНТ банкерът Левон Хампарцумян, предупреждавайки, че кризата е не само икономическа, но и стратегическа за страната.

„Лукойл“ е квазимонопол, решенията трябва да са компетентни

„Когато рафинерията „Лукойл“ е проектирана, тя е проектирана като един квазимонопол, да се захранва с петрол през Черно море. Тогава дали петролът е идвал от Русия, Азербайджан или Казахстан, е нямало значение, защото всичко е било СССР“, обясни Хампарцумян.

По думите му страната има нужда от „компетентни решения“, а не от прибързани действия. Сред тях може да бъде и смяна на собствеността, но това „отнема време“.

„Примерно г-н Борисов може да се обади на своя приятел, с чието дете се вижда скоро, и да помоли за по-благосклонно отношение“, добави той с шеговит тон.

Хампарцумян е категоричен, че одържавяването на рафинерията няма да помогне. „Трябва да се създадат условия за конкурентен пазар на горива, така че вносът да стане по-изгоден“, уточни банкерът.

„Без дерогация ще забавим цялата индустрия“

От своя страна предприемачът Васил Велев подчерта, че рафинерията не може да бъде спряна без сериозни последици за икономиката.

„Лукойл“ има много тясна връзка с енергийната сигурност на региона. Когато приятелска страна налага санкции, от тези санкции не трябва да страдат нейните приятели“, каза той.

Снимка: БНТ

Според него става въпрос за „милиарди литри горива“, които не могат да бъдат пренаредени логистично за броени седмици. „Особен управител, смяна на собствеността – това няма как да стане до 21-и ноември“, предупреди Велев.

Той определи ситуацията като потенциално смъртоносен удар върху българската индустрия: „Това би бил следващият пирон в ковчега на българската икономика и индустрия. Този илюзорен ръст на БВП е изкуствен.“

Критика към Брюксел и зелените политики

„Ние имаме по принцип заради сбърканите зелени политики и цели деиндустриализация на Европа. Дори в развитите държави“, каза Хампарцумян и призова за реиндустриализация по стандартите на 21 век.

Велев отиде по-далеч, отправяйки остра критика към ръководството на Европейската комисия. „Българският интерес е рафинерията да работи. Трябва да се направят енергични постъпки. Аз имам по-кардинално решение – да насърчим г-жа Фон дер Лайен да подаде оставка и да отиде в манастир да се моли за изкупление на греховете си“, заяви той.

След шеговитата реплика водещият Георги Любенов го попита: „Уредихте ли ѝ манастир?“ – „Ще има предложения“, отвърна Велев, като обвини договорените мита между САЩ и ЕК, че тласкат европейската индустрия надолу.

България трябва да е „консервативна“

В заключение Хампарцумян коментира, че икономиката ни трябва да бъде управлявана с благоразумие и пестеливост.

„Ние трябва да сме консервативни, благоразумни, за да можем да си балансираме бюджета. Трябва да мерим ефективността на публичните пари – не само колко, а какво сме свършили с тях“, каза той.

Велев подкрепи идеята за временно замразяване на доходите в някои бюджетни сектори, докато икономиката премине през най-рисковия период.

