Заради България! Няма да има санкции на ЕС срещу Лукойл

Рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ се превърна в неочаквано стратегическо препятствие за Европейския съюз. Според изданието Politico именно българският комплекс е сред последните фактори, които възпират Брюксел от налагането на преки санкции срещу руския енергиен гигант „Лукойл“.

САЩ вече направиха решителна крачка – администрацията на Доналд Тръмп изненада Европа, като включи „Лукойл“ и държавната „Роснефт“ в новия санкционен пакет, целящ да спре финансирането на руската военна машина.

Бургас – последният коз на Москва в ЕС

Докато „Роснефт“ почти напълно беше изтласкана от европейския пазар след намесата на германската държава, „Лукойл“ запази мрежа от стратегически позиции из континента – над 200 бензиностанции в Белгия, дял в рафинерията „Зееланд“ в Нидерландия, производствени мощности в Румъния и пълен контрол върху най-голямата рафинерия на Балканите – тази в Бургас.

„Точно това присъствие прави „Лукойл“ различен случай от „Роснефт“ в очите на Брюксел“, пише Politico. България, Румъния, Унгария и Словакия все още разчитат на руски суров петрол, доставян през мрежата на компанията, което се превръща в основен аргумент срещу санкции. Според изданието това е и причината, поради която Европейската комисия до този момент избягва да постави „Лукойл“ под пряк финансов натиск, въпреки обвиненията, че корпорацията заобикаля вече въведените ограничения.

Енергийна дилема между Бургас и Брюксел

„Без продажба на активите си „Лукойл“ ще бъде принуден да прекрати дейността на бургаската рафинерия след 21 ноември, когато влизат в сила американските санкции“, коментира пред Politico българският експерт Мартин Владимиров. Засега това остава хипотетичен сценарий, тъй като Европа все още не е наложила собствени мерки срещу компанията – именно заради съоръжения като „Нефтохим Бургас“, които продължават да захранват цели икономики в региона.

На този фон Европейската комисия вече обсъжда възможност да забрани финансовите транзакции с „Лукойл“, което би довело до ефективно блокиране на дейността ѝ в ЕС, дори без официално включване в санкционен списък. Подобна мярка би била удар не само по руските интереси, но и по държавите, които все още зависят от горивата на компанията.

Европа на кръстопът – компромис или разрив

Politico отбелязва, че Брюксел е изправен пред труден избор: дали да продължи да допуска „вратички“ в санкционния режим заради стратегическите зависимости на отделни държави, или да премине към пълен разрив с руското енергийно влияние – стъпка, която вече направи Вашингтон. Решението ще има тежки последици не само за Москва, но и за енергийната стабилност на ЕС.

Бургаската рафинерия, някога смятана за символ на индустриалната сила на България, днес се превръща в ключов елемент от геополитическия пъзел на Европа – един обект, способен да задържи или да отприщи нова вълна от санкции срещу Русия.

