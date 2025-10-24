Заради България! Няма да има санкции на ЕС срещу Лукойл

Свят

След решението на Тръмп да удари руските петролни гиганти, Брюксел се колебае заради енергийната зависимост на няколко страни

24 окт 25 | 11:06
Иван Ангелов

Рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ се превърна в неочаквано стратегическо препятствие за Европейския съюз. Според изданието Politico именно българският комплекс е сред последните фактори, които възпират Брюксел от налагането на преки санкции срещу руския енергиен гигант „Лукойл“.

САЩ вече направиха решителна крачка – администрацията на Доналд Тръмп изненада Европа, като включи „Лукойл“ и държавната „Роснефт“ в новия санкционен пакет, целящ да спре финансирането на руската военна машина.

Бургас – последният коз на Москва в ЕС

Докато „Роснефт“ почти напълно беше изтласкана от европейския пазар след намесата на германската държава, „Лукойл“ запази мрежа от стратегически позиции из континента – над 200 бензиностанции в Белгия, дял в рафинерията „Зееланд“ в Нидерландия, производствени мощности в Румъния и пълен контрол върху най-голямата рафинерия на Балканите – тази в Бургас.

„Точно това присъствие прави „Лукойл“ различен случай от „Роснефт“ в очите на Брюксел“, пише Politico. България, Румъния, Унгария и Словакия все още разчитат на руски суров петрол, доставян през мрежата на компанията, което се превръща в основен аргумент срещу санкции. Според изданието това е и причината, поради която Европейската комисия до този момент избягва да постави „Лукойл“ под пряк финансов натиск, въпреки обвиненията, че корпорацията заобикаля вече въведените ограничения.

Енергийна дилема между Бургас и Брюксел

„Без продажба на активите си „Лукойл“ ще бъде принуден да прекрати дейността на бургаската рафинерия след 21 ноември, когато влизат в сила американските санкции“, коментира пред Politico българският експерт Мартин Владимиров. Засега това остава хипотетичен сценарий, тъй като Европа все още не е наложила собствени мерки срещу компанията – именно заради съоръжения като „Нефтохим Бургас“, които продължават да захранват цели икономики в региона.

На този фон Европейската комисия вече обсъжда възможност да забрани финансовите транзакции с „Лукойл“, което би довело до ефективно блокиране на дейността ѝ в ЕС, дори без официално включване в санкционен списък. Подобна мярка би била удар не само по руските интереси, но и по държавите, които все още зависят от горивата на компанията.

Европа на кръстопът – компромис или разрив

Politico отбелязва, че Брюксел е изправен пред труден избор: дали да продължи да допуска „вратички“ в санкционния режим заради стратегическите зависимости на отделни държави, или да премине към пълен разрив с руското енергийно влияние – стъпка, която вече направи Вашингтон. Решението ще има тежки последици не само за Москва, но и за енергийната стабилност на ЕС.

Бургаската рафинерия, някога смятана за символ на индустриалната сила на България, днес се превръща в ключов елемент от геополитическия пъзел на Европа – един обект, способен да задържи или да отприщи нова вълна от санкции срещу Русия.

