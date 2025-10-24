Лукойл България смени банковата си сметка

На 24 октомври "ЛУКОЙЛ България" официално уведоми клиентите си, че променя банковата сметка, по която се извършват плащанията към дружеството.

Новата сметка е в Интернешънъл Асет Банк АД, става ясно от писменото съобщение, разпространено до партньори, цитирано от News.bg.

Промяната идва два дни след въвеждането на американски санкции срещу руските енергийни гиганти "Лукойл" и "Роснефт", което породи опасения за евентуални блокировки на плащания по международни канали.

От компанията не посочват изрично причината за смяната, но потвърждават, че новата банкова сметка ще се използва за всички текущи и бъдещи договори.

Интернешънъл Асет Банк е сред българските банки без връзка с международни санкционни режими и традиционно обслужва местни корпоративни клиенти.

