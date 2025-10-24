Обявиха най-добрия автомобил втора ръка

Автомобилните експерти рядко препоръчват един и същ модел два пъти. Но британският журналист Кристофър Шарп от Express направи изключение. Той признава, че наскоро е закупил Mini Clubman за втори път и го смята за най-разумната покупка сред употребяваните автомобили.

„След първия ми Clubman знаех, че не мога да намеря нищо по-добро в този ценови диапазон. Това е истински компромис между стил, комфорт и надеждност“, казва Шарп и допълва, че е платил 12 000 паунда и е получил кола, която не изисква редовна поддръжка и запазва усещането за „нова кола“.

Mini Clubman не е просто градски хечбек. Това е петврат модел с практичен багажник и отличителни задни врати, които се отварят настрани, като на ван.

Механикът от Манчестър Джон Брукс потвърждава: „Clubman е добре сглобен. Ако не злоупотребявате, лесно ще издържи над 200 000 километра.“ Той добавя, че ключът е в поддръжката на турбокомпресора и редовната смяна на маслото.

Купувачите на тези автомобили, особено младите шофьори, ги ценят заради маневреността им в града и достъпната поддръжка.

Mini е лесен за паркиране, управлява се добре в тесни пространства и изразходва малко гориво. Разходите за ремонт са умерени, а резервните части са лесно достъпни.

Преди това експерти препоръчваха Opel Corsa, Renault Clio, Seat Mii, Renault Twingo и Citroen C1 сред бюджетните употребявани модели. Както обаче отбеляза Шарп, никой от тях не предлага управлението, заради което Mini е обичан.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com