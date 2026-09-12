Важно напомняне за банковите сметки, IBAN и 1 януари
На сайтовете на Министерството на финансите и БНБ с подбробна информация
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На сайтовете на Министерството на финансите и БНБ с подбробна информация
От компанията не посочват изрично причината за смяната
Банките искат куп документи
Глоби, ако не се запишеш в домовата книга до 15 дни след настаняването
Поскъпването е с 5 лева
Безработният Виктор Омайски от село Стоб, община Кочериново, подаде жалба в Районна прокуратура - Дупница, в която твърди, че някой е изтеглил пари от...
Старт на кампанията "Дари за България" даде културното министерство. Ведомството на Вежди Рашидов отвори сметката за дарения, които ще помогнат страна...
София. Банкова сметка на министъра на инвестиционното проектиране Иван Данов във Франция е била източвана в продължение на цялата 2013 г. За това съоб...
Благоевград. Касиер-счетоводителката на МБАЛ-Благоевград Кремена Спасова може да изгуби работата си след 28 г. служба в здравното заведение. Причината...
Свиват се потребителските заеми и ипотеките
София. В България все още стават чудеса. 28-годишната Станислава Христова ще получи своя втори шанс за живот. Скъпата мозъчна операция, от която...