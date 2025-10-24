Петролът поевтиня, но остава на път към най-големия седмичен ръст

След бурен ръст от над 5% само за ден, цените на петрола леко се понижиха в началото на днешната търговия. Новите санкции на САЩ срещу руските гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ охладиха пазара, но и разпалиха опасения за глобалните доставки. Въпреки корекцията, двата основни бенчмарка остават на път към най-големия си седмичен ръст от юни, съобщава „Ройтерс“.

Пазарна реакция след санкциите

Фючърсите на сорта Brent се понижиха с 31 цента, до 65,68 долара за барел, а американският лек суров петрол (WTI) загуби 30 цента и се търгува на ниво 61,49 долара. Анализаторът Вандана Хари от „Vanda Insights“ коментира, че понижението е резултат от прибиране на печалби, а не от паника. „Пазарът се калибрира. Инвеститорите не натискат паник бутона заради руските доставки. Засега очакванията са по-скоро за деескалация“, отбеляза експертът.

Вчера Brent и WTI поскъпнаха с над 5%, а седмичният ръст на цените се очаква да достигне 7%. Въпреки това санкциите на Вашингтон, обявени от президента Доналд Тръмп, поставиха нов натиск върху глобалната индустрия. Руският президент Владимир Путин нарече мерките „неприятелски акт“, но заяви, че те няма да нанесат сериозен удар по руската икономика.

Ефект върху доставките и реакцията на Азия

Рестрикциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ засягат над 5% от световния добив на петрол. Китайските държавни компании временно спряха покупките на руски суров петрол по море, а индийските рафинерии – най-големите клиенти на Москва – подготвят рязко съкращаване на вноса.

„Потоците към Индия са изложени на най-голям риск. Китайците ще се справят по-лесно, защото имат по-голяма диверсификация и запаси“, обясни Джанив Шах, вицепрезидент на „Rystad Energy“. Междувременно кувейтският министър на петрола увери, че ОПЕК е готова да реагира на евентуален недостиг, като частично отмени съкращенията на добива.

Глобална несигурност и политически фактори

Санкциите на САЩ бяха последвани и от действия в Европа – Великобритания въведе собствени ограничения срещу руските петролни компании, а Европейският съюз прие 19-и пакет санкции, включващ забрана за внос на руски втечнен газ. В черния списък на ЕС влязоха и две китайски рафинерии, както и подразделението „Chinaoil Hong Kong“ на „PetroChina“.

Според последните американски данни Русия е била вторият по големина производител на суров петрол в света през 2024 г., след САЩ. Анализаторите очакват следващата седмица срещата между Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин да повлияе върху пазарните настроения. Ако разговорите доведат до ново разбирателство, напрежението в търговските и енергийни отношения може временно да се успокои.

