Експерт прогнозира възможно поскъпване на горивата у нас

Американските санкции срещу руската петролна група „Лукойл“ вече пряко засягат България и поставят под въпрос бъдещето на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“. Енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров предупреди в ефира на „Здравей, България“, че от вчера компанията у нас попада изцяло под действието на санкциите на Министерството на финансите на САЩ, а последствията могат да бъдат сериозни за целия енергиен пазар.

Пазар под натиск

„От вчера рафинерията е под санкции. В изявлението на Министерството на финансите на САЩ ясно се казва, че всички дружества, в които санкционираното лице има над 50% собственост, автоматично попадат под ударите на санкциите. Това означава, че всички компании на „Лукойл“ в България са засегнати“, заяви Владимиров.

По думите му в краткосрочен план не се очаква шоково поскъпване на горивата, но е възможно покачване с около 10–15%, ако на 21 ноември руският петрол бъде напълно изтеглен от международните пазари. „Индия вече обяви, че ще намали покупките на руски петрол, което ще свие предлагането. Това ще повлияе върху цените, но не очакваме катастрофален скок,“ уточни експертът.

След тази дата обаче рафинерията няма да може да изпълнява своите договори, нито да внася суров петрол, независимо дали е руски или казахстански. „Санкциите са върху юридическото лице, не върху суровината. Дори да работят с неруски петрол, банките, които обслужват „Лукойл“, няма да могат да правят плащания – рискуват вторични санкции“, обясни Владимиров.

Той предупреди, че ако доставките спрат, България може да се изправи пред „сръбски сценарий“, при който горивата ще се продават само срещу кеш, а пазарът ще изпита сериозни смущения.

Особен управител и контрол на държавата

Владимиров очерта единственото според него реалистично решение – назначаването на особен управител, който временно да поеме контрола върху рафинерията. „България може да поиска от САЩ едноличен лиценз, за да поеме оперативен контрол над дружеството. Това не е национализация, а временна мярка, за да се осигури доставка на суров петрол и горива“, подчерта експертът.

Той добави, че държавата трябва да убеди Вашингтон, че контролът се упражнява реално от българска страна, за да получи изключение от санкциите. Именно в този контекст, още през 2023 г. е бил подготвен „План Б“ – стратегия, която предвижда временен управител и осигуряване на суров петрол от три западни компании.

„Има подписани предварителни договори – така наречените standby agreements – които ще влязат в сила веднага след активиране на управлението. Те ще гарантират доставки за три месеца, след което могат да бъдат сключени нови споразумения“, уточни Владимиров.

Продажбата и геополитическата зависимост

На въпрос за възможна продажба на „Лукойл Нефтохим Бургас“ експертът припомни, че интерес има от години, но сделка не е реализирана. „Имаше разговори с азербайджанската SOCAR и унгарската MOL, но и двете компании са в сложна позиция – SOCAR купува почти изцяло петрол от „Лукойл“, а MOL е зависима от руския петрол по тръбопровода „Дружба“, поясни Владимиров.

Според него най-добрият вариант за България би бил стратегически инвеститор от страна-съюзник, който да гарантира националната енергийна сигурност. „Всичко, което ще се случи с рафинерията оттук нататък, зависи от Съединените щати. На практика те ще бъдат особеният управител – те решават дали да издадат лиценз, дали да позволят продажба и на кого“, обобщи експертът.

