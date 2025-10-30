Бизнес

Петролът поевтинява въпреки жеста на Тръмп към Китай

Пазарите остават скептични, че намаляването на митата ще сложи край на търговската война

30 окт 25 | 9:40
Иван Ангелов

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия днес, въпреки обявеното от президента Доналд Тръмп намаляване на митата за Китай след срещата му с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея. Инвеститорите приеха новината без ентусиазъм, съмнявайки се, че това е реален край на продължилата месеци търговска война между Вашингтон и Пекин.

Реакция на пазарите след жеста на Тръмп

Фючърсите на суровия петрол Brent поевтиняха с 20 цента, или 0,31%, до 64,72 долара за барел към 08:42 ч. българско време. Контрактите за американския суров петрол West Texas Intermediate също спаднаха с 20 цента, или 0,33%, до 60,28 долара за барел. Ден по-рано и двата вида петрол бяха поскъпнали – съответно с 52 и 33 цента.

След срещата в Пусан Тръмп обяви, че митата върху вноса от Китай ще бъдат намалени от 57% на 47% в рамките на едногодишно споразумение. От своя страна Пекин се ангажира да възобнови покупките на американска соя, да поддържа износа на редкоземни елементи и да предприеме мерки срещу незаконната търговия с фентанил.

„Пазарът вече може да види нещата такива, каквито са, без цялото натрупано напрежение и политическите манипулации“, коментира Вандана Хари, основател на анализаторската компания Vanda Insights. По думите ѝ става дума за „временно и незначително намаляване на напрежението, което беше представяно като търговско споразумение“.

Влиянието на Федералния резерв и пазарната несигурност

Управлението за федерален резерв на САЩ също внесе динамика на пазарите, като снощи понижи основните лихвени проценти – стъпка, която беше очаквана от инвеститорите и може да стимулира икономическата активност, а оттам и търсенето на петрол. Въпреки това централната банка сигнализира, че това вероятно ще е последното лихвено понижение за годината.

Причината – спирането на работата на американското правителство, което временно ограничава достъпа до нови икономически данни и прави прогнозите за растежа по-несигурни. Така въпреки краткото политическо затишие между САЩ и Китай, пазарите остават предпазливи, а петролът – чувствителен към всяка следваща новина от Вашингтон.

Автор Иван Ангелов

