Екотаксите падат драстично, но нова тревога за бизнеса
Електроиндустрията приветства пробива, но предупреждава за сериозен дисбаланс
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Електроиндустрията приветства пробива, но предупреждава за сериозен дисбаланс
Говори Зарица Динкова
Предстои търг за държавни ценни книжа
България е в много добра позиция от всички страни в ЕС
Шефката на "Булгаргаз" подчерта, че новите ниски цени се дължат на отстъпките, които са постигнати
Всеки български производител може да участва в международните търгове на компанията
Нова нелоялна практика на фирма с онлайн магазин и търговски обекти за дрехи установи и забрани Комисията за защита на потребителите (КЗП). Проверка н...
Търговете за отдаване на плажове ще може да се печелят с оферти за евтини чадъри. При концесии на плажове ще има два минимални критерия за оценка на о...
С 5 млн. лв. повече са събрали частните съдия-изпълнители въпреки продължаващата тенденция за по-малко на брой новообразувани дела, които за миналата...
Дни преди крайния срок за подаване на оферти - 28 април, интересът е голям Българската компания Агрион лансира успешно нова услуга за земеделци – нае...
Процедурата е много по-бърза и опростена, дава възможност да се видят реалните възможности на пазара Компанията за управление на земя Агрион лансира...
Протест на дърводобивни фирми доведе до връщането на търговете в Държавните горски стопанства в Пиринския край. Преди време ръководството на Югозападн...
На случаен принцип всеки ден ще се проверява по една обществена поръчка от обявените по новия закон, научи "Стандарт". Средно на ден се обявяват до 60...
Новите правила за избор на строители за инфраструктурните обекти по критерия "икономически най-изгодна оферта" не позволяват дъмпингови цени, водещи д...
Първата тръжна сесия за отдаване ползването на дървесина за 2016 г. на Югозападното държавно предприятие стартира в петък - 11 декември. За втора поре...
Сагата "Междузвездни войни" продава. Модел на космическия кораб от първата серия на космическата сага бе продаден на търг за внушителните и рекордни 4...
Използването на иновационни техники да дава допълнителни точки в търговете за изграждане на инфраструктурни проекти. Това предложи изпълнителният дире...
Никълъс Кейдж и колегата му често се надцакват по телефона Най-оборотният ерген на Холивуд влезе в топ 200 на колекционерите в света Леонардо ди Кап...
Обявиха нови конкурси за търсене и проучване на нефт и газ в блоковете "1-22 Терес" и "1-14 Силистар" в "Официален вестник на ЕС", съобщиха от Министе...
Намаляват бюрокрацията при обществените поръчки - декларация заменя купища документи При кандидатстване в търгове, организирани по Закона за обществе...