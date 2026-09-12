Крайният срок изтича днес: Софиянци имат часове да оспорят сметките за парно
31 август е последният ден за възражения срещу годишните изравнителни сметки за отопление и топла вода
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31 август е последният ден за възражения срещу годишните изравнителни сметки за отопление и топла вода
Студеният януари вдигна разходите, но не се очакват изненади при изравняването
До 31 август можем да подадем възражения срещу изравнителните сметки
45% от абонатите имат да доплащат към сметките си за зимата
Излезлите до момента изравнителни сметки за парно са само информативни
Новината съобщи изпълнителният директор на дружеството Александър Александров
Кога да се плащат изравнителните сметки
Финансовото министерство с обяснение след питането на омбудсмана
Изравнителните сметки за парно и топла вода, които много хора очакват с интерес, ще ни "облеят" сякаш със студен душ. Причината е, че общите разходи з...
От Асоциацията на топлофикационните дружества предупредиха, че се очакват големи изравнителни сметки за парно. Причината е, че абонатите са консумирал...
"Топлофикация София" вече е почти готова с изравнителните сметки за парно и топла вода
София. В рамките на 10 дни ще бъдат готови резултатите от проверките на "Топлофикация София" и електроразпределителните дружества, които Комисията по...
София. Средно по около 100 лв. изравнителна сметка за парно трябва да очакват софиянци. Около тази цифра се движеше и сумата, която абонатите на "Топл...