Изтича срокът за обжалване на сметките за парно в София

31 август е последният ден, в който гражданите могат да обжалват изравнителните си сметки за парно и топла вода.

Тъй като датата се пада в неделя, днес е последният работен ден, в който могат да се подават документи.

„Срокът за подаване на възражения е 31 август, но самият отчет може да бъде и след тази дата. Важното е да се подаде заявление за допълнителен отчет,“ обясни пред БНР Деян Дянков, омбудсман за „Топлофикация София“.

Къде се подават възраженията

Дянков уточни, че заявленията трябва да се подават не до „Топлофикация“, а до фирмите за дялово разпределение, които изготвят изравнителните сметки. „Топлофикация само ги фактурира. Възраженията и рекламациите са към топлинните счетоводители,“ подчерта той.

Най-често оплакванията са свързани с разминаване между фактурите и реалното потребление. В повечето случаи обаче се оказва, че клиентите не са осигурили достъп до уредите си за отчет.

Какво следва след подадените заявления

По думите на Дянков много потребители чакат последния момент, за да поискат допълнителни отчети, което създава натрупване. Така фирмите за дялово разпределение няма да могат да обработят всички заявки до 10 септември.

Окончателният резултат от изравнителните сметки ще се види във фактурите за октомври – тогава ще стане ясно кой има да плаща и кой има да получава.

„За да се избегне това напрежение, е най-добре потребителите да преминат към дистанционни уреди за отчет, което трябва да стане до 1 януари 2027 г. Тогава веднъж завинаги се приключва с осигуряването на достъпа, изравнителни сметки, доплащания или връщане на суми,“ препоръча омбудсманът.

Жалбите и съветите към потребителите

Към момента жалбите срещу сметките са 538, като според Дянков около 95% от тях са основателни. „Голяма част от жалбите са придружителни писма за сключване на споразумение съгласно решение на СОС за плащане на задължения. Правят се проверки основно за размер на задължения, които са изискуеми по съдебен път, за да могат да се предприемат действия,“ уточни той.

Дянков призова потребителите да прегледат внимателно изравнителните си сметки и ако има отбелязан неосигурен достъп или уреди с изтекла годност, да предприемат незабавни действия, за да започнат новия отоплителен сезон с изправни уреди и сметки, изготвени на база реално потребление.

