Крайният срок изтича днес: Софиянци имат часове да оспорят сметките за парно
31 август е последният ден за възражения срещу годишните изравнителни сметки за отопление и топла вода
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31 август е последният ден за възражения срещу годишните изравнителни сметки за отопление и топла вода
Студеният януари вдигна разходите, но не се очакват изненади при изравняването
1 млн. души се отопляват с услугите, които предоставя "Топлофикация"
Можете да спестите пари, ако избирате стъкла за всяка стая поотделноКачествените прозорци намаляват разходите за отопление до 40% Сметката за парно з...
София. От 1 юни влизат в сила промени в Наредбата за топлоснабдяване. Една от новостите е в начина, по който ще се изчислява делът на всеки апартамен...