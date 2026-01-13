Блокаж с цените на парното. Хората плащат по отменена формула

След решението на Съда на Европейския съюз, с което беше отменен досегашният начин за изчисляване на таксата за сградна инсталация, хиляди потребители на парно се оказаха в правен и финансов вакуум. В момента сметките се изчисляват на база прогнозно потребление от предишния отоплителен сезон, дори в сгради с реално месечно отчитане, тъй като нова методика все още няма.

Отменена формула, но без срок за нова

Адвокат Незрет Бабучев обясни пред НоваНюз, че няма законово определен краен срок, в който държавата е длъжна да въведе новата методика. Причината е, че старата формула вече е отменена – първо от Върховния административен съд, а след това и от Съда на ЕС. „Няма нормативен акт, който да посочва конкретен срок, но това не означава, че проблемът може да бъде отлаган“, подчерта юристът.

Какво изисква Съдът на ЕС

Едно от ключовите указания е разходите за сградна инсталация да се разпределят според идеалните части на собствениците, а не механично между всички апартаменти. „Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък. Това противоречи на логиката и на закона“, заяви Бабучев. Освен това бъдещата методика трябва да отчита типа на сградата, изолацията, енергийната ефективност и реалните топлинни загуби.

Кой трябва да реши проблема

Новите правила трябва да бъдат заложени в наредбата за топлоснабдяването – именно там, където старата формула е била отменена. Отговорността е на Министерство на енергетиката, което трябва да изготви нов нормативен текст, съобразен с решението на съда.

Ще има ли компенсации със задна дата

Според адвокат Бабучев това е почти изключено. „Обратното действие на нормативен акт е изключение в българската практика. Ако се допусне, почти сигурно ще бъде атакувано в съда“, обясни той.

Плащане без правила и риск от по-високи сметки

В момента и топлофикациите, и потребителите се намират в парадокс – старата методика е отменена, но нова няма, затова на практика се работи по същия механизъм. „Всички работят по отменена формула не защото е правилна, а защото няма друга“, обобщи Бабучев. По думите му най-добра е ситуацията в новите сгради с пълно измерване, докато при старите блокове целта трябва да бъде максимално приближаване до реалното потребление.

Юристът подчерта и по-големия проблем – липсата на последователна национална политика за енергийна ефективност, обновяване на сградния фонд и намаляване на топлинните загуби, без която цените на парното ще продължат да са източник на напрежение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com