Съдът на ЕС дава силен аргумент на частните болници
Европейските съдии потвърдиха критериите, по които една организация попада под режима на обществените поръчкиОпределение на Съда на Европейския съюз о...
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Европейските съдии потвърдиха критериите, по които една организация попада под режима на обществените поръчкиОпределение на Съда на Европейския съюз о...
След решение на Съда на ЕС държавата още няма нови правила
Времето, прекарано в път до и от първа и последна среща на служителите без постоянен офис, трябва да се смята за работно време, реши Съдът на ЕС. Дос...