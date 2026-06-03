Кремен Георгиев: Частните топлофикации са ключови за регионите. Без тях електрическата мрежа няма да издържи

Частните топлофикации в страната са ключови мощности за регионите, в които оперират. Те захранват от 50% до 60% от сградния фонд на съответния град, като абонатите им се увеличават всяка година. Новопостроените сгради все по-често подават молби за присъединяване към топлопреносната мрежа. Това разкри Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в страната, по време на дискусия на Green Transition Forum в София.

Централите произвеждат електричество и топлинна енергия в съотношение едно към едно. Това става чрез високоефективен комбиниран способ – с едно съоръжение се генерират и двата ресурса, което е по-изгодният икономически модел. Тези дружества оперират като базови мощности за електроенергийната система, но водещо за тях остава топлоснабдяването. Когато се увеличи необходимостта от отопление, автоматично нараства и генерирането на ток. Самото потребление на парно в градовете намалява натовареността на електропреносната система.

На практика, ако по някаква причина топлофикациите спрат работа, натискът върху електроснабдителната мрежа ще скочи критично и тя няма да издържи на товара.

В страната оперират три въглищни топлофикационни централи – в Сливен, Русе и Перник. В момента те инвестират в нови газови когенерации. С въведените досега съоръжения дружествата вече покриват нуждите от битова гореща вода през лятото. Инвестиционните процеси продължават и се очаква още през следващия отоплителен сезон по-голямата част от отоплението да се осигурява по комбиниран способ, а въглищните мощности да останат в режим на готовност само за върхови натоварвания.

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