Мика Зайкова произнесе присъдата на добавките за пенсионерите

Коледните и великденските добавки вече са уредени със закон, но това не решава проблема с доходите, а по-скоро създава усещане за политически жест, насочен към най-уязвимите. Това заяви икономистът Мика Зайкова в интервю за Радио ФОКУС. Тя определи мярката като опит за влияние върху избирателите.

По думите й именно пенсионерите и хората с ниски доходи са най-активни в изборния процес, което поставя под въпрос мотивите зад подобни решения. Според нея реалната картина е много по-тревожна.

„Това е обидно. Не може Румъния да има минимална заплата около 736 евро, Гърция - 900 евро от 1 април, а ние да сме на опашката. Това не е приемливо за европейска държава“, подчерта Зайкова.

Тя даде пример със предлаганите компенсации за горива и социални добавки, които според нея са крайно недостатъчни. „С 20 евро трудно ще помогнеш на човек със стара кола да си купува гориво, ако цените достигнат нива от порядъка на 200 долара на барел. Няма как да подпомогнеш бедните пенсионери със 20 или 50 евро, при положение че хората, които трябва да подпомагаш, са 1 милион и 600 хиляди при 2,7 милиона пенсионери“, каза тя.

Икономистът посочи, че мащабът на бедността е значително по-голям, отколкото показват официалните мерки. По думите й около 1 милион и 380 хиляди души се нуждаят от помощ за гориво, което показва колко дълбок е социалният проблем.

Зайкова акцентира и върху несъответствието между помощите и реалната издръжка на живот. Според изчисления на КНСБ тя достига 799 евро, докато социалните прагове остават далеч под това ниво. „За да получиш 20 евро за гориво, трябва да имаш доход от 652 евро, което е два пъти над границата на бедност. За великденската добавка от 50 евро прагът е 390 евро и 63 цента. Ако имаш с един цент повече, вече не си сред нуждаещите се“, обясни тя.

По думите й това води до парадокс, при който хора със реални финансови затруднения остават извън обхвата на помощите. Според Зайкова социалната политика трябва да се основава на реалните разходи за живот, а не на формални прагове, които изключват голяма част от нуждаещите се.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com