Най-чаканата новина за пенсиите. Повече пари

"Пенсионерите трябва да бъдат спокойни, пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли със 7,8% и средната ще достигне 556 евро. Швейцарското правило няма как да не бъде спазено". Това съобщи служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов пред Bulgaria ON AIR.

Промени при изплащането на пенсиите

Очаква към средата на месец май да бъде решен един дългогодишен проблем – забавянето при изплащането на пенсиите, когато денят за началото му е почивен.

"В момента, когато първият или последният ден за изплащане на пенсиите са почивни или празнични, се случва отлагане – понякога с два, три дни и повече. Това създава сериозен проблем за хората, чийто единствен доход са пенсиите. Затова решихме да направим промяна", обясни Адемов.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП), съвместно с Националния осигурителен институт, разработи промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. След нейното окончателно приемане, когато първият или последният ден за изплащане на пенсиите се пада в почивен ден, то плащането ще бъде изтеглено за последния работен.

"Целта е българските пенсионери да бъдат спокойни, че няма да чакат, за да получат своите пенсии", каза социалният министър.

Социални помощи и подкрепа за уязвими групи

От началото на седмицата започна изплащането на помощта от 20 евро за най-уязвимите заради покачването на цените на горивата.

"Малко над 182 000 души вече имат средствата по сметките си", отбеляза Адемов. Това са лицата, получавали социални помощи през януари и февруари 2026 г., които не трябваше да подават заявления за отпускане на средствата, тъй като Агенцията за социално подпомагане (АСП) има данни за банковите им сметки. Тяхната компенсация беше изплатена по служебен път, след като проверка на Националната агенция за приходите (НАП) установи, че отговарят на критериите.

Около 50 000 са подадените заявления от граждани, които нямат плащания от АСП. "Към 17 април очакваме да започне изплащането и към тях, след като получим информация от НАП дали отговарят на критериите", обясни социалният министър.

