Съдът с генерално решение за пенсиите. Засяга всички наследници

Върховният касационен съд (ВКС) постанови важно решение, с което окончателно изяснява как се наследяват средствата от т.нар. "втора пенсия“ – парите, натрупани в частните пенсионни фондове. Според съда тези суми представляват лична собственост на осигуреното лице и след неговата смърт се наследяват по същия начин, както всяко друго имущество, например спестявания, имоти или движими вещи.

Повод за решението е дългогодишно противоречие в съдебната практика. В различни случаи съдилищата са тълкували закона по различен начин и са приемали, че само ограничен кръг роднини могат да получат средствата от индивидуалната пенсионна партида на починал човек. Това е водело до ситуации, в които по-близки или законни наследници са били изключвани от правото да получат натрупаните пари.

ВКС отхвърля това разбиране и подчертава, че парите във втория пенсионен стълб са частна собственост на човека и не могат да бъдат третирани като нещо различно от останалото му имущество. Затова след смъртта му те трябва да преминават към наследниците му по общите правила на наследственото право, без да се въвеждат допълнителни ограничения извън закона.

Съдът се позовава и на Конституцията, като посочва, че правото на собственост и правото на наследяване са основни и неприкосновени. Всяко тълкуване, което стеснява кръга на наследниците само за тези средства, би било в противоречие с тези принципи.

Конкретният казус, по който е постановено решението, е свързан със спор за малко над 11 000 лева в пенсионен фонд, оставени от починал мъж. Неговата сестра, която е и единствен наследник, първоначално е получила отказ от по-ниските съдебни инстанции, но ВКС отменя тези решения и постановява сумата да ѝ бъде изплатена, заедно с лихвите, предава специализираният правен сайт "Lex ".

Решението има значение за всички подобни случаи занапред, тъй като уеднаквява практиката и ясно постановява, че средствата от "втора пенсия“ не са отделна категория пари със специални ограничения, а част от наследството на всеки човек.

