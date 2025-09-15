Нидал Алгафари свали маската на Атанас Атанасов

Политическият пиар Нидал Алгафари свали маската на лидера на ДСБ Атанас Атанасов

Румен Петков бе подслушван като кмет, кметът на Русе бе подслушван. Именно от един човек, който в момента говори за завладяна държава. Като говорим за това нещо, човек трябва да се върне назад във времето и да се сети кой какви ги е вършил, какво е създал, защото това подслушване на времето, което започва при един от хората, които сега уж се водят опозиция - сега да го говори е неправилно, коментира пред Нова тв Алгафари твърденията на ген. Атанасов, че живеем в завладяна държава.

Той коментира и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов относно случая с бития комисар в Русе и реакцията на вътрешния министър Даниел Митов.

"Борисов се опита да каже нещо много меко и много нежно, което и аз твърдя от отдавна, че не е работа на министъра на МВР да е медийна сензация. Министърът си има говорител, който за такъв тип неща трябва да отговаря той. Митев е желаел да защити своите служители, което беше неправилно, това е работа на неговия говорител", каза Алгафари.

По думите на пиара, критикуват Митов, защото се насочват прожекторите към него, заради казуси, за които той не е отговорен пряко, а се е натрупвало недоволство в обществото. Медиите по един или друг начин притискат МВР, убеден е той.

Експертът не пропусна и темата за вота на недоверие и какво може да се случи, ако той мине.

"Борисов е практик и много добре знае какво може да се случи. Да приемем, че вотът мине, правителството пада и се отива на предсрочни парламентарни избори. Като отидем на избори, каквито и да са резултатите, дали ще може да се направи правителство без ГЕРБ? Със сигурност не може. Като не може, за какво е това разхищение?

Нарастват гласовете на хората, които ще гласуват за ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Докато другите ще падат.

ДПС-Ново начало мислят държавнически и знаят, че това ще бъде разсипия. Всички работят за президентските избори. На всички е ясно, че кандидатът на ГЕРБ ще бъде на балотаж и всички се борят за това кой да бъде на балотаж с него", изрази увереност той.

Алгафари се върна отново на думите на лидера на ГЕРБ за това, че изборите за президент могат да бъдат спечелени от ляв кандидат.

"Има такава възможност, макар и минимална. На балотажа може всички да се изправят срещу ГЕРБ. Да се намери президент като Радев. И като говорим за завладяна държава, да си припомним, че четири години и половина Радев бе едноличен управляващ на тази държава и като президент и неговите министри, нищо не направи, а в момента е най-големият критик", каза той.

Алгафари отказа да коментира задържането на обвинения в корупция кмет на Варна Благомир Коцев.

"Знам едно нещо, че ПП-ДБ са хора, които утвърдиха Пеевски във властта чрез кабинета "Денков". И в момента да говорят, че Пеевски е завладял държавата, това е нещо, което няма да им помогне на следващите избори", каза още той.

