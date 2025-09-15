Политика

Нидал Алгафари свали маската на Атанас Атанасов

Вотът на недоверие е разхищение на парламентарно време, каза политическият пиар

15 сеп 25 | 9:07
Мира Иванова

Политическият пиар Нидал Алгафари свали маската на лидера на ДСБ Атанас Атанасов

Румен Петков бе подслушван като кмет, кметът на Русе бе подслушван. Именно от един човек, който в момента говори за завладяна държава. Като говорим за това нещо, човек трябва да се върне назад във времето и да се сети кой какви ги е вършил, какво е създал, защото това подслушване на времето, което започва при един от хората, които сега уж се водят опозиция - сега да го говори е неправилно, коментира пред Нова тв Алгафари твърденията на ген. Атанасов, че живеем в завладяна държава. 

Той коментира и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов относно случая с бития комисар в Русе и реакцията на вътрешния министър Даниел Митов. 

"Борисов се опита да каже нещо много меко и много нежно, което и аз твърдя от отдавна, че не е работа на министъра на МВР да е медийна сензация. Министърът си има говорител, който за такъв тип неща трябва да отговаря той. Митев е желаел да защити своите служители, което беше неправилно, това е работа на неговия говорител", каза Алгафари. 

По думите на пиара, критикуват Митов, защото се насочват прожекторите към него, заради казуси, за които той не е отговорен пряко, а се е натрупвало недоволство в обществото. Медиите по един или друг начин притискат МВР, убеден е той. 

Експертът не пропусна и темата за вота на недоверие и какво може да се случи, ако той мине. 

"Борисов е практик и много добре знае какво може да се случи. Да приемем, че вотът мине, правителството пада и се отива на предсрочни парламентарни избори. Като отидем на избори, каквито и да са резултатите, дали ще може да се направи правителство без ГЕРБ? Със сигурност не може. Като не може, за какво е това разхищение?

Нарастват гласовете на хората, които ще гласуват за ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Докато другите ще падат. 

ДПС-Ново начало мислят държавнически и знаят, че това ще бъде разсипия. Всички работят за президентските избори. На всички е ясно, че кандидатът на ГЕРБ ще бъде на балотаж и всички се борят за това кой да бъде на балотаж с него", изрази увереност той. 

Алгафари се върна отново на думите на лидера на ГЕРБ за това, че изборите за президент могат да бъдат спечелени от ляв кандидат. 

"Има такава възможност, макар и минимална. На балотажа може всички да се изправят срещу ГЕРБ. Да се намери президент като Радев. И като говорим за завладяна държава, да си припомним, че четири години и половина Радев бе едноличен управляващ на тази държава и като президент и неговите министри, нищо не направи, а в момента е най-големият критик", каза той. 

Алгафари отказа да коментира задържането на обвинения в корупция кмет на Варна Благомир Коцев. 

"Знам едно нещо, че ПП-ДБ са хора, които утвърдиха Пеевски във властта чрез кабинета "Денков". И в момента да говорят, че Пеевски е завладял държавата, това е нещо, което няма да им помогне на следващите избори", каза още той. 

Автор Мира Иванова

