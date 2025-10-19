Алгафари: Борисов и Пеевски държат държавата, останалите само пречат

България има нужда от стабилност, а тя може да бъде гарантирана единствено от тандема между ГЕРБ и ДПС-Ново начало.

Това заяви политическият пиар експерт Нидал Алгафари в предаването „Седмицата на Дарик“.

Според него опозиционните сили, и най-вече ПП-ДБ, „се самоунищожават от собствената си арогантност“, докато управлението на кабинета „Желязков“ върви в посока на стабилизиране на държавата и подготвяне на страната за въвеждането на еврото.

ДПС-Ново начало – партньор, а не противник

„Никой не може да управлява извън Борисов и Пеевски“, заяви категорично Алгафари. По думите му „всеки опит да се изолира Делян Пеевски или ГЕРБ е обречен на провал“. Експертът определи новия формат на движението ДПС-Ново начало като естествен политически фактор, готов да поеме реална отговорност в управлението.

„Пеевски има голям мегдан да развива своята политика. ГЕРБ и ДПС заедно държат стабилността в страната – без тях държавата няма да функционира“, посочи Алгафари. Той припомни, че и двете партии имат опит, кадри и обществено доверие, докато опозицията се изчерпва в шумни обвинения и празна реторика.

ПП-ДБ – лицемерие, страх и зависимост

Нидал Алгафари отправи остри критики към „Продължаваме промяната-Демократична България, обвинявайки формацията в двоен стандарт и политическа шизофрения. „Голяма грешка на ПП-ДБ е, че повтарят постоянно фамилията Пеевски – така го правят по-силен. В един момент хората започват да вярват, че той е силният и тръгват с него“, заяви експертът.

Той разкри, че водещи фигури от коалицията, включително Кирил Петков, Асен Василев, Ивайло Мирчев и Атанас Атанасов, неведнъж са търсили срещи с Пеевски. „Те се накланяха достатъчно ниско, за да подпише“, каза Алгафари, като подчерта лицемерието на „демократите“, които публично го атакуват, а тайно договарят сътрудничество.

ГЕРБ – носител на държавност и компромис

Според Алгафари Бойко Борисов остава единственият политик, способен да направи тежки компромиси в името на стабилността. „Борисов направи компромис, като не е премиер, и още един – като даде поста председател на парламента на БСП. Това са решения в името на държавността“, посочи пиар експертът.

Той подчерта, че Борисов е „човек от народа“ и говори така, както хората говорят по улиците, „а не като елитен политик с превзет английски хумор“. Затова и ГЕРБ запазва доверието си, въпреки опитите на опозицията да подкопава влиянието му.

Опозицията – без визия и без алтернатива

Алгафари бе категоричен, че останалите партии, включително ПП-ДБ, „Възраждане“, БСП и ИТН, не могат да съставят самостоятелно работещо управление. „Костадинов има качества, но няма подкрепа. БСП е малка формация, ИТН не е вариант. Другите – екзотика. Ако ги оставим да управляват, ще станем стендъп номер едно в света“, каза с ирония той.

По думите му, единственото стабилно мнозинство в парламента е това между ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало – формация, която според него трябва да получи реален достъп до изпълнителната власт чрез министри и областни управители. „Това не е сделка, а поемане на отговорност. ДПС-Ново начало заслужава своята роля в управлението“, заключи Алгафари.

