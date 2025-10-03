Алгафари с ключов извод: Пеевски иска стабилна държава

Делян Пеевски е политикът, който ясно заявява желание за стабилна и силна държава, а срещите му показват държавнически подход и откритост. Това подчерта пиар експертът и анализатор Нидал Алгафари в ефира на бТВ, като същевременно разкритикува внушенията и инсинуациите срещу него, както и поведението на президента Румен Радев. По думите му обвиненията срещу Пеевски и Борисов са безпочвени и обслужват чужди интереси.

Фалшивите внушения срещу институциите

Алгафари категорично заяви, че няма никакви доказателства за намеса на Борисов, Пеевски или Радев в работата на институции като прокуратурата, адвокатурата или съда. „Не съм видял доказателство, което да показва, че Борисов, Пеевски или Радев управляват тези институции. Хвърлят се твърдения ей така“, възмути се той. Анализаторът подчерта, че за факти може да се говори единствено тогава, когато някой е хванат на местопрестъплението с белязани пари или записи – не и чрез празни спекулации.

Посланието на Пеевски към Радев

Особено внимание Алгафари отдели на посланието на Пеевски към президента Радев: „Излез си с партията на терен и да си премерим силите, а не излизай да създаваш интриги.“ Според анализатора това е честна и демократична позиция, която показва готовност за открито политическо състезание, а не за скрити манипулации. Алгафари припомни, че срещата му с Пеевски е протекла кратко, но съдържателно, като лидерът на ДПС-Ново начало ясно е заявил, че „ще направят всичко по силите си да не се случи голямата криза“ и че „нещата вървят приблизително добре“.

Срещата в кабинет 222 – диалог, а не сензация

По повод снимка, на която се вижда как влиза в кабинета на Пеевски, Алгафари бе категоричен: „Няма лошо да отидеш в кабинета и на Пеевски, и на Борисов, и на Слави Трифонов. Мога да изредя поне още 50 имена, с които сме се срещали.“ Той определи разговора с Пеевски като „коректен и кратък“, а интересът му – като чисто аналитичен. „Това, което приемам и харесвам, е, че той е решим да има държава с главно Д, да има стабилна държава. Този човек ще даде всичко от себе си това да се случи“, подчерта Алгафари.

Кухите обвинения и реалността

Анализаторът посочи, че често се хвърлят внушения за срещи в кабинетите на Борисов и Пеевски, но когато отиде там лично, разбрал, че „няма нищо вярно“. По думите му атаките срещу тях са политически инсинуации, докато реалността е друга – стремеж към диалог и стабилност. Той дори заяви, че би се срещнал и с представители на опозицията, за да чуе техните позиции, но в крайна сметка не видял факти, които да потвърждават тезите им. „Политическият живот в България е динамичен“, обобщи Алгафари, но подчерта, че бъдещето зависи от хора като Пеевски, които изповядват държавнически подход.

