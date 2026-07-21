Лена пак изгря. Стана директор

Лена Бориславова - дясната ръка на Кирил Петков, когато той бе премиер, отново изгря. Тя най-после разкри какъв е новият й проект, заради който излезе от политиката, след като Асен Василев я изтри от листите на ПП-ДБ.

Разбира се, Лена отново ще се бърка в правосъдната система, този път като лидер на нова гражданска организация. Тя ще бъде пряк конкурент на депутата от ПП Велислав Величков, предводител на "Правосъдие за всеки" с тежки амбиции да кадрува в съдебната система.

Учреден беше Институтът за правосъден мониторинг - нова гражданска организация, чиято цел е да насърчава обществения контрол върху съдебната власт и да следи за спазването на принципите на върховенството на правото. Организацията е основана на 21 юли 2026 г.

Директор на института е юристът и бивш политик Лена Бориславова, а председател на управителния борд е правозащитният адвокат Йонко Грозев. В борда участват още доц. Георги Лозанов, Весела Чернева и Красимир Врангов.

Организацията щяла да извършва системен мониторинг на лошите практики в правосъдието и да ги представя на разбираем език.