Политика

Лена пак изгря. Стана директор

Направи си неправителствена организация

Лена пак изгря. Стана директор
21 юли 26 | 19:26
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Мира Иванова

Лена Бориславова - дясната ръка на Кирил Петков, когато той бе премиер, отново изгря. Тя най-после разкри какъв е новият й проект, заради който излезе от политиката, след като Асен Василев я изтри от листите на ПП-ДБ.

Разбира се, Лена отново ще се бърка в правосъдната система, този път като лидер на нова гражданска организация. Тя ще бъде пряк конкурент на депутата от ПП Велислав Величков, предводител на "Правосъдие за всеки" с тежки амбиции да кадрува в съдебната система.

Учреден беше Институтът за правосъден мониторинг - нова гражданска организация, чиято цел е да насърчава обществения контрол върху съдебната власт и да следи за спазването на принципите на върховенството на правото. Организацията е основана на 21 юли 2026 г.

Директор на института е юристът и бивш политик Лена Бориславова, а председател на управителния борд е правозащитният адвокат Йонко Грозев. В борда участват още доц. Георги Лозанов, Весела Чернева и Красимир Врангов.

Организацията щяла да извършва системен мониторинг на лошите практики в правосъдието и да ги представя на разбираем език.

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Автор Мира Иванова

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1 Коментара
Коко динев
преди 13 минути

И колко бебета и дрога изгълта. Ти не си марално чиста. Порапет с порапет. Нагла и долна. Пред никого нямаш очи и ими...дори и прид детето си

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