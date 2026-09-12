Тръмп затваря небето от Конго заради ебола
Американци няма да могат да летят директно до САЩ, ако са били в огнището на заразата
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Американци няма да могат да летят директно до САЩ, ако са били в огнището на заразата
Заразеният американски гражданин е транспортиран от Конго
Необходима е финансова подкрепа
Нужни са спешни международни действия
Симптомите могат да се появят между два и 21 дни след заразяването
Ню Йорк. Епидемията от Ебола в Западна Африка може да засегне още стотици хиляди души до края на януари 2015, според оценката на доклад, разработван о...