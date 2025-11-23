Важно за празнуващите. Как ще плащаме на Нова година

В първите часове на новата година ще може да се плаща само в брой.

Банковият сектор се подготвя за преминаване към новата валута веднага след 12 часа в полунощ на 31 декември.

В новогодишната нощ за определен интервал от време обаче няма да можем да теглим от банкомат или да плащаме с карта на ПОС терминал. Заради прекъсването на тези услуги единственото разплащателно средство ще са парите в брой.

След 0 часа на 1 януари, освен в лева, ще можем вече да платим и с еврови банкноти.

„Ако говорим за 20 или 30 минути, няма да образува кой знае какъв проблем за хората да изчакат да си платят сметката, ако нямат кеш в себе си.

Ако станат обаче час, час и половина-два, това вече прави работата като цяло невъзможна, защото в последните години се наблюдава, че хората ползват много малко кеш на нова година, над 70-80% са картовите плащания след 12 ч.“, каза Ричард Алибегов, председател на Асоциацията на заведенията в България, цитиран от bTV.

