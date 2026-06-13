Експериментален квартал в София. Невероятен интерес
Ето къде се намира зоната, която вече се превръща в магнит за купувачите
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Ето къде се намира зоната, която вече се превръща в магнит за купувачите
Едното е по-подходящо за живеене, другото - за бизнес
Превръща се в един от най-желаните адреси на столичаните, което бягат от градската лудница
Малките апартаменти буквално се разграбват
Тенденцията е категорична: купувачите търсят качество, инфраструктура и удобство
1500 къщи се строят в момента, на мода са триетажните