Франция налива 1 млрд. евро в земеделието, фермерите искат двойно

Френското правителство отпуска извънредна помощ от 1 млрд. евро за земеделието след лято, белязано от горещи вълни, пожари и тежка суша, предаде Франс прес. Целта е да бъдат компенсирани част от загубите и да се предотврати вълна от фалити сред земеделските производители.

Браншът обаче реагира остро и твърди, че щетите достигат около 10 млрд. евро, а обявената подкрепа е недостатъчна. Между 30 000 и 35 000 стопанства са изложени на риск според оценки, цитирани от агенцията.

Правителството постави земеделието на първо място

„Страната е изправена пред двоен императив: да компенсира загубите, за да предотврати фалити и да възстанови селскостопанското производство“, заяви министърът на земеделието Ани Женвар.

Премиерът Себастиен Льокорню определи земеделието като „тема номер едно в началото на политическия сезон“. Според Женвар секторът ще получи 1 млрд. евро ново финансиране въпреки трудната бюджетна ситуация във Франция.

Фермерите: Загубите са 10 пъти по-големи

Най-големият земеделски синдикат FNSEA обяви, че предложената помощ не отговаря на мащаба на кризата. „Загубите ни са 10 милиарда евро, а са ни необходими поне 2 милиарда“, заяви генералният секретар на организацията Ерве Лапи.

Още по-критична е „Селска конфедерация“, която е очаквала пакет от поне 3 млрд. евро. Според организацията сегашният план на практика оставя извън обхвата си повече от 80% от земеделските производители.

Добиви надолу с до 80%

Щетите в отделните отрасли са тежки. При част от производството добивите са намалели с до 50%, а в растениевъдството спадът на места достига 80%. Животновъдите също са засегнати заради недостига на фураж, а при птицевъдството са отчетени и загуби на животни.

Именно комбинацията от по-ниско производство, увеличени разходи и климатични щети поставя хиляди стопанства под силен финансов натиск.

520 млн. евро за провалени реколти

Основната част от помощта ще бъде осигурена чрез държавната схема за компенсиране на загуби на реколта вследствие на извънредни климатични явления. За нея са предвидени 520 млн. евро.

Други 330 млн. евро трябва да дойдат чрез освобождаване от данък върху недвижимите имоти на най-тежко засегнатите земеделски стопанства.

„Втората цел на този план е да се даде възможност на земеделските стопанства да продължат дейността си, защото става дума за нашия земеделски суверенитет и за устойчивостта на цялата икономическа верига“, заяви Женвар.

235 млн. евро за възстановяване

Правителството създава и специален „фонд за възстановяване на земеделието“ на стойност 235 млн. евро. Средствата ще могат да се използват за закупуване на фураж и семена, за покриване на щети от пожари и за други неотложни разходи.

Според кабинета достъпът до фонда трябва да бъде отворен още от следващата седмица. Женвар обеща и по-голям план за възстановяване през идните седмици, като част от мерките ще бъдат включени в бъдещия държавен бюджет.

Франция готви и по-дълбока промяна

Земеделският министър призна, че кризата не може да бъде решена само с еднократни компенсации. По думите й през следващите години Франция ще трябва да преобразува цялата система на селскостопанското си производство.

Женвар отхвърли и внушенията, че фермерите трябва тепърва да бъдат убеждавани да се адаптират към климатичните промени. „Земеделските производители не са чакали някой да им чете лекции“, заяви тя.