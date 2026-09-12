Франция налива 1 млрд. евро в земеделието, фермерите искат двойно
След лято на суша, пожари и горещини загубите в сектора се оценяват на 10 млрд. евро, а десетки хиляди стопанства са под риск
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След лято на суша, пожари и горещини загубите в сектора се оценяват на 10 млрд. евро, а десетки хиляди стопанства са под риск
Георги Вълчев поиска край на цените от 350-400 евро и заговори за по-висока помощ през 2027 г.
Размерът на помощта ще стане ясен едва след обработването на всички допустими заявления
хората могат да получат три форми на подкрепа
Говорител на "Интел" благодари за "продължаващата подкрепа и партньорство от страна на полското правителство"
Плюсове и минуси на инвестицията за поставяне на фотоволтаик
Искаме от Брюксел разрешение за държавна помощ за складиране на слънчоглед, казва заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков пред "Стандарт"
Бюджетът на мярката е 51 млн. лв
ЕК удължи Временната рамка до 2021
Одобрени са заявленията на 1372-ма работодатели
Бизнесът ще доказва плащането на 40% от възнагражденията, ако не успее - санкции
Който не осигури останалите 40% от заплатата на служителя си, след като получи 60 на сто от държавата за него, ще бъде санкциониран
Финансова подкрепа имат право да получат пчелари, които притежават най-малко 20 пчелни семейства
Всеки може да пише и да сезира, когото иска, коментира вицепремиерът по повод инициативите на социалистите...
По нови правила фермерите ще ползват схемата за държавна помощ с намалена акцизна ставка на газьола за селскостопанските машини. Това ще стане с проме...
За преотстъпване на налози за големи проекти се изисква и одобрение от Брюксел Няма облекчения за холдинги, които местят в България производство от с...
Правителството одобри промени в решението си за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през...
Министерство на земеделието и храните подкрепя производството на български семена с държавна помощ. Това заяви министърът на земеделието и храните Дес...
Преотстъпват 60% от данъка на земеделските стопани за 2014 г. Брюксел разреши на страната ни да предостави държавна помощ на земеделските стопани под...
Брюксел. Европейската комисия (ЕК) одобри срок от 18 месеца за връщане на ликвидната подкрепа от Fibank (Първа инвестиционна банка). „Вярвам, че днеш...