„Неочаквано добро“ – ДЗИ започва национална кампания с 80 доброволчески мисии в цялата страна

ДЗИ, част от KBC Group в България, стартира национална доброволческа кампания, посветена на 80-годишнината на застрахователя. “Неочаквано добро” е социален проект, който ще ангажира служители, агенти, партньори, клиенти и местни общности в реализацията на 80 доброволчески инициативи в цялата страна. С тях застрахователят с най-дълга непрекъсната история на българския пазар ще развие още един от аспектите на посланието “Обичаш го, застраховай го”, свързан с емпатия, социална ангажираност, подкрепа и грижа за това, което обичаш.

„С „Неочаквано добро” целим да достигнем до повече хора и местни общности. Да покажем още веднъж, че зад застраховането стоят хора, които са посветени на идеята да помагат на обществото. Човешкото отношение, обединението около каузи, обичта и усмивката, който ще подарим е изключително ценна за нас и съм горд, че нашите служители с такъв ентусиазъм и желание дават идеи и желаят да се включат като доброволци в реализацията на обществено значими проекти. Заради годишнината сме се ангажирали да направим минимум 80 добрини, но това не означава, че няма да продължим и след това. Доброто е заразно и за него няма нужда от имунитет и ограничения.”, споделя Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ.

Сред планираните дейности в „Неочаквано добро” са освежаване на обществени пространства, детски площадки и училищни дворове, почистване и озеленяване на градски зони, както и доброволчески инициативи в подкрепа на хора и групи в нужда. Символично, първата кауза, в която пожелаха и с ентусиазъм се включиха служителите на ДЗИ бе подпомагането на жителите на Струмяни за нормализирането на живота в населеното място след природното бедствие в края на август. Над 15 агенти на доброто от ДЗИ се включиха в доброволческата дейност по почистване на дворове и жилища на пострадали от наводнението, като на 03.09.2026 г. цял ден работиха на терен в селото. Това няма да е еднократна акция, като застрахователят и служителите му заявиха своето желание да продължат да подкрепят хората от Струмяни за възстановяването им след бедствието, като се включат и в ремонта на засегнатите домове.

В специалната платформа на инициативата – https://www.dzi.bg/campaigns/neochakvanodobro, гражданите ще могат да следят реализираните дейности, да се включват в предстоящи доброволчески акции и да предлагат собствени идеи за следващите мисии на доброто. Сред основните приоритети на кампанията са общностите, които имат нужда от подкрепа, както и места, където дори малка намеса може да донесе значителна положителна промяна за хората. Сред направените вече предложения, освен акцията в Струмяни има предложения за обновяване на детски площадки, ремонт на читалища и училища и др.