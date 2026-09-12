ДЗИ дари специализиран електрически мотор на Академия за първа помощ
Дарението е в подкрепа на спешната помощ в труднодостъпни райони
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Дарението е в подкрепа на спешната помощ в труднодостъпни райони
Над 15 агенти на доброто от ДЗИ се включиха в доброволческата дейност по почистване на дворове и жилища на пострадали от наводнението в Струмяни
Клиентите на ДЗИ вече могат да следят своите лимити и покрития по здравна застраховка
Застрахователят с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар през тази година отбеляза 80 години от своето създаване
В церемонията участва и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев
Клиентите на ОББ припознават и все повече предпочитат да използват мобилното приложение на банката за заплащане на битови сметки, за закупуване на вин...
Поредицата се излъчва в дигиталните канали на ДЗИ от 4 май до 4 юни 2026 г.
Имуществената застраховка е с гъвкави покрития
Компанията пожелава безопасно и спокойно прибиране на всички пътуващи в региона
ДЗИ отбелязва своята кръгла годишнина като пазарен лидер в животозастраховането и носител на отличието „Застраховател на годината“ в тази категория
Крайният срок за записване на клиенти се променя на 12.02.2026 г.
Гарантирана нетна сума и застраховка „Живот“ с обезщетение до 75 000 евро
В основата на поредната награда за иновации на ДЗИ са новите решения в мобилното приложение на застрахователя kaksi
Компанията впечатли журито на наградите с успешната дигитализация и въведените иновации и продукти
Наградата е резултат от последователната стратегия на ДЗИ за иновации, дигитализация и устойчиво развитие
Близо 10% от новия бизнес на ОББ Интерлийз е лизинг на хибридни и електромобили
Мащабната работа по здравния портал на ДЗИ стартира през 2023 г.
Изкуствен интелект обработва 12% от щетите по Каско+ на ДЗИ
Съвместният проект между ДЗИ и НАТФИЗ се провежда за трета поредна година
ДЗИ е първият застраховател в България, който предложи изцяло дигитални процеси по сключване на застраховки и въвеждане на щети онлайн