„Неочаквано добро“ – ДЗИ започва национална кампания с 80 доброволчески мисии в цялата страна

Над 15 агенти на доброто от ДЗИ се включиха в доброволческата дейност по почистване на дворове и жилища на пострадали от наводнението в Струмяни