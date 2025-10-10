Земеделци с мощна подкрепа за министър Тахов

Стотици земеделци излязоха на протест пред сградата на ЕК в София в подкрепа на министъра на земеделието и храните Георги Тахов. Те протестират срещу ваксинирането на дребните преживни животни, защото така продукцията им няма да може да се продаде на пазара.

Снимка: БНТ

Протестиращите подкрепят изцяло министъра на земеделието и смятат, че е най-добрият за последните 30 години. Исканията им са за премахване на дискриминационните механизми при разпределянето на подпомагането на земеделските производители.

Протестиращите се срещнаха с еврокомисар Хансен и изразиха пред него подкрепата си за министъра. Не искат също да бъдат дискриминирани в Европа. Исканията им са за премахване на дискриминационните механизми при разпределянето на подпомагането на земеделските производители.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com