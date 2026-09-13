Всичко за Слава Севрюкова

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Слава, която разчупи атома

Слава, която разчупи атома

Свръхфеноменът от Нова Загора вижда бъдещето, Космоса и елементарните частици Мисълта е по-бърза от светлината и има собствен живот, казва Севрюкова...

14 септември | 20:55
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