След ретроградния Меркурий! Уикендът носи приятна изненада

Всеки от нас е изпадал състоянието, когато времето сякаш замръзва.

Стоиш по средата на коридора и не помниш защо си там или висиш в кафето, гледайки в една точка.

Едни обявяват това за пролетна умора, други за депресия. Но астролозите казват, че има моменти, когато самата вселена ни предлага пауза.

Точно това е моментът за уикенда - 21-22 март 2026 г.

Меркурий, който завърши ретроградното си пътуване, замръзва в небето. Става неподвижен. Това не е просто промяна на посоката – това е точка на абсолютна почивка преди да тръгне напред.

Така че, заредете се. Идва краткото време на благословената пауза. Онези минути, когато можете да издишате и си кажете: всичко се случва точно както трябва да бъде.

Затова тези два дни не бягайте, не се суетете. Позволите да си бъдете в момента, „тук и сега“.

Да не правите нищо. Просто пийте вкусен чай, рестартирайте нервната система.

Дори и да знаете, че светът е полудял, просто си признайте: „Да, сега всичко е трудно и не е нормално, но се отпуснете, за да отворите вратата за новия по-добър период.

