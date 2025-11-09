Астролог предупреди! Тези зодии ще страдат заради Ретроградния Меркурий

На 9 ноември Меркурий започва да се движи ретроградно в знака на зодия Стрелец, но ще завърши на 29 ноември в знака на Скорпион.

"Това е време за почивка. Имаш големи идеи, мечти, тръгваш огнено и на всяка цена - спри се, огледай се, виж какво се случва около теб. Къде си тръгнал да инвестираш и да правиш големи планове? Около теб се тресе. Ретроградният Меркурий сигнализира да не тръгваме към големите промени, преди да е минал самият той", каза астрологът Антоанета Салфидж в неделното издание на "България сутрин".

Тя поясни, че Ретроградният Меркурий винаги е 20 дни.

"Сега не е време за купуване на билети за пътуване, защото най-вероятно резервациите ще се променят, интересът ни също ще се промени. След това, когато си тръгне директен след 29 ноември, той отново ще мине през Стрелец. Тогава вече е много добре да задаваме дългосрочните си планове, защото енергията на Стрелеца казва да си зададем голяма цел, но не такава, която е от днес за утре, наистина голяма", допълни Салфидж в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ този период касае и работата.

"От една страна Стрелецът е напредък, развитие, а от друга страна Скорпионът е криза, много неща се пропукват. Много е важно в този период да няма спорове, особено от 15 до 20 ноември. Трябва да го даваме по-кротко, да гледаме повече филми, телевизия, да се забавляваме интелектуално. Но ако си се скарал с шефа си и осъзнаваш, че не могат така повече да те тъпчат, тръгни си, ще ти се отворят възможности", подчерта гостът.

Оказва се, че Меркурий е ретрограден 4 пъти в годината, но понякога се случва да е и повече от четири.

"Най-често той се връща в една зодия. Сега, когато се връща в два знака, ще влияе на осем зодии. Заради Скорпиона Телецът ще страда, той трябва да се освободи от определени притежания, надежди, връзки, планове, които не са се получили. Другите са Лъвовете. Малко ще им пострада егото, но по-добре сега да им пострада, защото през шести-седми месец другата година започват "ток и жици" за Лъвовете, тяхната корона доста ще се клати", добави астрологът.

Следващата зодия, на която ретроградният Меркурий ще окаже влияние, е Водолеят.

"Тях дори следващите 10-20 години ги очаква сътресение. Другата четворка са Стрелец, Близнаци, Дева и Риби. Везните имат да решават емоционални проблеми, но трябва да вземат решения", смята Салфидж.

Тя категорично заяви, че в момента и чисто политически не е добре да се вземат решения.

"Ако сега се вземат решения, то е блъф, или те ще се променят. Следващата година е година на единицата и година на решенията. Сега е много важно да се избистрят идеите. Ако Бюджет 2026 се гласува по време на ретрограден Меркурий, очакваме той да се промени или да не се гласува", каза още Антоанета Салфидж.

През декември пък Черна Луна влиза в Стрелец.

"Това означава, че в следващите 8 месеца всичко ще се преекспонира. Стрелецът е зона на надеждите, на мечтите, на обещанията, на илюзиите, на романтиката. Има много голяма опасност декември да тръгнем с "големи кошници на пазара", без да имаме покритие за това", предупреди астрологът.

Попитана какво ни очаква в световен план, астрологът отговори:

След 2020 година тръгна модел на нов тип политици. Различностите ще трябва да се събират, но това не е толкова лесен процес. Има сериозна идентичност. Ще се наложи хем да се събират да се правят нови съюзи, хем в същото време ще искат да им се запази идентичността.

Тя прогнозира още, че много съюзи ще бъдат прекъснати.

