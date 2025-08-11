4 зодии намират големия късмет след края на ретроградния Меркурий

Четири зодиакални знака ще се издигнат на ново ниво след края на ретроградното движение на Меркурий.

Днес (11 август) Меркурий ще възстанови правилната посока на движение, навлизайки в Лъв, като ще отвори пътя към яснота, вътрешна сила и самочувствие. И докато мнозина ще усетят промените, четири знака ще получат специално космическо предимство. Това са представители на фиксирания кръст, отличаващи се с постоянство, способност за трансформация и мощно вътрешно ядро, пише Parade.

Телец

През последните месеци сте се трудили много, около дома, семейството и във вътрешен план. Ретроградният Меркурий може да ви е подтикнал да си спомните детството си, да преосмислите навиците си и да преоцените кой или какво наистина ви се струва като „дом“. Сега, когато планетата се обръща, е време да подредите нещата. Трябва да подобрите обкръжението си, да създадете хармония в отношенията си с близките си или просто да направите пространството си наистина уютно. Ще усетите как емоционалните блокажи се разхлабват, а увереността и чувството ви за сигурност нарастват. Това е подходящ момент да отстоявате правото си на комфорт и да си позволите да му се насладите.

Лъв

Прекарахте лятото под светлините на прожекторите и не винаги е било лесно. Ретроградният Меркурий във вашия знак може да е извадил наяве стари истории, минали версии на себе си или минали връзки. Всичко това ви е дало възможност да преосмислите и прегърнете миналото. Сега е моментът да бъдете напълно честни и уверени. Кажете какво чувствате, покажете талантите си и не се извинявайте за това, което сте. Ще изпитате яснота на целта и нови врати, които някога са изглеждали недостижими. Вашата харизма ще привлече правилните хора и възможности, така че използвайте този момент, за да започнете вълнуваща и честна глава от живота си.

Скорпион

Този период може да ви накара да преоцените професионалните си амбиции и публичния си имидж. Ретроградният Меркурий е засилил въпросите, свързани с репутацията, кариерните цели и начина, по който другите ви възприемат. Закъснения, критики или неочаквани събития биха могли да ви принудят да преосмислите стратегията си. Обратът на планетата може да донесе пробив в кариерата, признание или възможност за заемане на по-висока позиция. Време е да действате по свои собствени правила, да покажете силните си страни и да защитите амбициите си. Възможно е да се появят неочаквани възможности, които ще потвърдят, че скорошните ви усилия не са били напразни.

Водолей

За вас последните няколко седмици бяха посветени на партньорства и взаимодействия с хора. Ретроградният Меркурий в тази област може да повдигне стари конфликти или да покаже какво вече не работи в една връзка. Сега е моментът да изградите честен диалог, да поставите лични граници и да привлечете в живота си онези, които ви вдъхновяват и подкрепят. Възможни са пробиви в личния и бизнес живот, от създаване на нови познанства до възстановяване на ценни връзки. Получавате шанс да се обградите с хора, с които можете да растете и да се развивате.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com