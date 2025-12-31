Златна година за родените в тези 3 месеца. Късмет на всяка крачка

Астрологията, нумерологията и духовните учения отдавна предсказват, че 2026 г. ще бъде свързана с разрушаването на стари структури, за да се направи път за обновление. Точно така работи цикълът на промяната. Какво крие идната година? Честно казано новините са окуражаващи. Според експерти родените през определени периоди ще излязат от предизвикателната 2025 г. с различен поглед върху живота и по-големи възможности.

Февруари

Родените през февруари често се отличават с нестандартното си мислене и желанието си да направят света по-добро място. Независимо дали са прогресивни Водолеи или чувствителни Риби, 2025 г. беше повратна точка за тях.

Силното влияние на Сатурн – планетата на отговорността и кармичните уроци – ги принуди да преосмислят границите си, да признаят ограниченията си и честно да преценят къде енергията им е наистина полезна. Много от тях трябваше да изградят вътрешни защити и да повишат стандартите си за себе си и за другите. Този път беше труден и понякога ги караше да се чувстват самотни, но доведе до дълбоко изцеление. През 2026 г. натискът на Сатурн отслабва, позволявайки им да продължат напред с по-голямо чувство за свобода.

Юни

За родените през юни, 2025 г. годината бе белязана от нестабилност. Намирането на опора, ясен ритъм или чувство за предвидимост е почти невъзможно. Както Близнаците, с активната си природа, така и емоционалните Ракците усещаха как реалността непрекъснато се изплъзва през пръстите им. Точно когато се появи надеждата за стабилност, обстоятелствата отново се промениха. Уран, планетата на промяната и внезапните катаклизми, изигра ключова роля тук.

Да, тази година донесе много несигурност в приятелствата, връзките и личните взаимоотношения, но целта й беше различна: да научи на гъвкавост на мисълта. Растежът дойде чрез отхвърлянето на остарелите вярвания. През 2026 г. влиянието на Уран продължава, но сега сте готови да използвате енергията му във ваша полза и да прегърнете трансформациите без вътрешна съпротива.

Септември

За родените през септември, 2025 г. беше истински кармичен зов за събуждане. Както внимателните Деви, така и уравновесените Везни се изправиха пред необходимостта да се освободят от миналото. Затъмненията тази година ви тласнаха отвъд зоната ви на комфорт и ви изправиха пред трудни решения. Желанието да започнете отначало вече беше силно, но самият преход все още продължаваше.

През 2026 г. ситуацията се променя. Вместо да се чувствате сякаш се държите за кожата на зъбите си, вие придобивате увереност в собствената си стойност и правото си на по-големи неща. Ще се отворят нови възможности, а желанието за растеж и нови преживявания ще се засили. Не се задоволявайте с по-малко – предстоящите промени заслужават да бъдат напълно прегърнати.

