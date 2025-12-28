5 зодии започват новата година с гръм и трясък

Готов е хороскопът за седмицата от 29 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. Ситуацията е особено благоприятна за пет зодиакални знака. Преходът към новата година ви подтиква да преосмислите навиците си и да развиете по-устойчиви стратегии. Енергията на сезона Козирог насърчава дисциплината, отговорността и далновидността, превръщайки се във важна подготовка за предстоящите астрологични процеси, свързани с прехода на Сатурн в Овен.

В началото на седмицата

Луната в Телец засилва чувството за стабилност и помага на човек да гледа в бъдещето с по-голяма увереност.

По-късно Луната в Близнаци, подсилена от влиянието на Меркурий, засилва комуникацията, идеите и интелектуалния обмен. Пълнолунието в Рак на 3 януари обобщава усилията от последните месеци и ясно разкрива резултатите, които вече са готови да се проявят.

Зодиакалните знаци, обсъдени по-долу, изпитват по-голяма яснота, вдъхновение и фокус тази седмица. Космическите ритми ги насърчават да формулират ясен план за началото на новата година.

Телец

Тази седмица завършва важен етап и постепенно задава тона за 2026 г. Въпреки потенциала за емоционална интензивност, Луната във вашия знак през първите дни на периода носи чувство на увереност и вътрешно спокойствие. Вниманието ви към собствените ви нужди и физическия комфорт се увеличава.

Преходът на Луната в Близнаци стимулира интереса към нови теми и идеи, които могат да бъдат изследвани по спокоен начин. Това време е подходящо за интелектуално развитие и разширяване на хоризонтите. Пълнолунието в Рак повишава производителността и улеснява укрепването на важни взаимоотношения.

Марс в Козирог насърчава активната работа по цели и текущи проекти. Готовността за приемане на помощ и обмисляне на обратна връзка ще бъде особено полезна. Грешките през този период се превръщат в източник на растеж, а не в причина за съмнение.

Близнаци

Основният фокус на седмицата е попълването на ресурсите и връщането към приоритетите. Ако работното натоварване ви се струва непосилно, струва си да се съсредоточите върху вече започнати задачи, вместо да поемате нови задължения. Последователността ще бъде по-полезна от опитите да се справите с всичко наведнъж.

Луната в Телец в началото на седмицата помага да структурирате мислите си и да положите основата за бъдещи стъпки. Пълнолунието в Рак на 3 януари насърчава по-практичен подход към финансовите въпроси. Това е подходящ момент да прегледате бюджета си или да установите нова счетоводна система.

Сезонът на Козирог засилва чувството ви за отговорност и ви помага да действате по-осъзнато. Движението напред изисква търпение и планиране, а не спонтанни решения.

Рак

Тази седмица ви отличава благодарение на пълнолунието във вашия знак, което засилва личното ви влияние и носи положителни промени във взаимодействията ви с другите. Интуицията се превръща в надежден водач, а грижата за себе си заема централно място. Луната в Телец в началото на периода помага за поддържане на вътрешен баланс.

Меркурий в Козирог улеснява диалога и насърчава конструктивния обмен на идеи. През този период могат да се появят нови интереси или вдъхновение за творчески начинания. Общението с уважавани хора стимулира растежа и развитието.

Тази седмица е идеална за разширяване на личното ви пространство чрез нови дейности, разходки или малки планове, които изпълват живота ви със свежи впечатления.

Скорпион

Желанието за учене и разширяване на хоризонтите е силно подкрепено тази седмица. Пълнолунието в Рак вдъхновява смелост за придобиване на нови знания и умения. Това може да се прояви чрез учене, четене или по-сериозен подход към самообразованието.

Меркурий в Козирог засилва концентрацията и дисциплината, помагайки ви да довършите нещата докрай. Социалната активност също се увеличава, което улеснява присъединяването към нови общности или укрепването на връзките в рамките на съществуващите.

Календарът постепенно се запълва със срещи и събития, а общуването носи не само удоволствие, но и полезни перспективи. Вашето влияние върху другите забележимо се увеличава през този период.

Риби

Астрологичните влияния през седмицата ще разгърнат творческия ви потенциал и ще засилят въображението ви. Това е благоприятно време за артистични проекти, писане, музика или всякаква дейност, свързана със себеизразяване. Мнозина ще почувстват желание да се върнат към започнати по-рано идеи и да ги доведат до логичен край.

Комбинацията от сезона на Козирог и пълнолунието в Рак осигурява търпението и вътрешната устойчивост, необходими за дългосрочна работа. Сатурн във вашия знак осигурява подкрепа, помагайки ви да поддържате фокус и вяра в собствените си способности.

Седмицата ви позволява не само да творите, но и да получите удовлетворение от процеса, чувствайки, че усилията ви намират правилната посока.

