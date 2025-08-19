Огромна опасност втрещи Орлин Горанов навръх ЧРД

Броени дни, след като стана на 68 години, Орлин Горанов се оказа в окото на морска буря заедно с кумичката си Алекс Раева. Певецът сам съобщи, че за личния си празник ще си подари почивка далеч от България заедно със съпругата си Валя и още шепа близки.

„Батко ви Орлин има рожден ден. С Валчето ни заваля любовен дъжд и решихме да преминем през вълшебната врата, за да се озовем на най-прекрасното място за почивка и сбъдване на мечти. Грабете с пълни шепи от август и се обичайте!“, загадъчно анонсира естрадната легенда.

Горанов е роден на 8 август и твърди, че е един добродушен в повечето случаи, представител на зодия Лъв, пише „Минаха години“. „Ако много, много не ми скачаш по главата, добродушен съм. Лошото е, че изръмжавам, когато ми прелее чашата, и то обикновено се случва на най-незаслужилия човек.

Но после задължително се извинявам и мисля, че така трябва да правим всички. Да намираме сили да се извиняваме“, обяснява особеностите на характера си той. Най-често незаслужено упреци отнася съпругата му Валя.

Сега, за рождения си ден, Горанов избрал да се порадва не само на алпийските върхове и тюркоазените заливи на френския остров Корсика, но и на съседния остров, който е само за избрани – Боша ди Бонифачо.

Става дума за малък, частен остров, на който достъпът е контролиран. На сушата имат право да стъпват само собствениците на острова, техните гости и посетителите на луксозен хотел, който се намира на райското място.

Осеян е с множество скалисти островчета. В северната част са подводните рифове Спердуто, поради което свободна за корабите остава само ивица с ширина пет километра. Има и друг фактор, който затруднява комуникациите – времето.

Възможни са внезапни силни пориви на вятъра мистрал (от север), както и променливи източни ветрове, които да изненадат всеки преминаващ кораб. Изненадани били и българските пътешественици, които преживели сериозна буря само няколко дни след рождения ден на Горанов.