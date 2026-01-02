Кои действително са били влъхвите от Библията?

Ново проучване на библейски текстове и древни исторически източници предлага преосмисляне на една от най-известните коледни истории. Според Associates for Bible Research, т.нар. Трима мъдреци (влъхви), които според Евангелието от Матей са дошли да се поклонят на новородения Исус, вероятно не са били царе, а дори не е сигурно дали са били трима, пише "Дейли мейл".

Какво всъщност казва Библията

Изследователят Браян Уиндъл обяснява, че Библията нито посочва имената на влъхвите, нито уточнява техния брой. В евангелския текст няма конкретика за това колко души са посетили новородения Исус, а още по-малко дали те са били владетели. Според Уиндъл, утвърдената представа за „тримата царе от Изтока“ се появява много по-късно, под влияние на християнските легенди и символичното тълкуване на трите дара – злато, тамян и смирна.

Значението на думата „влъхви“

Според Уиндъл, терминът „влъхви“, използван в Евангелието от Матей, най-вероятно се е отнасял до свещеници, астролози или висши съветници в дворовете на древните близкоизточни държави. В различни исторически периоди думата е имала различно значение, като е могла да обозначава както религиозна функция, така и етническа или професионална принадлежност. Това допълнително усложнява опитите за точното идентифициране на тези фигури.

Произходът от Изтока и ролята на търговията

Сравнявайки библейския разказ с древни исторически източници, изследователите стигат до заключението, че влъхвите може да са дошли от Набатейското царство или от Партската империя. Това са региони, които по времето на раждането на Исус Христос са имали силно развити астрологични школи, търговски мрежи и жречески традиции. По-специално набатейците били известни като ключови търговци на тамян и смирна, което логично обяснява естеството на даровете, описани в евангелския текст.

Защо други версии не се вписват в контекста

Уиндъл посочва още, че популярните предположения за вавилонски или персийски жреци не отговарят напълно на историческия контекст. По времето, когато се предполага, че са се случили събитията от Новия завет, съответните империи вече били в упадък и не играели водещата роля, която по-късните легенди им приписват. Това прави подобни версии по-скоро продукт на по-късни интерпретации, отколкото на реални исторически обстоятелства.

Между традицията и историята

В заключение изследователят подчертава, че образът на влъхвите като „трима царе“ е резултат от вековна традиция, а не от точно възпроизвеждане на библейския разказ. Според него е по-вероятно те да са били влиятелни астролози или съветници от Изтока, които са имали важна ритуална и символична роля в евангелската история, независимо от това колко на брой са били и какъв точно е бил техният обществен статус.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com