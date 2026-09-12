Глен Хюз спира с концертите: Легендата на Deep Purple със сърдечна операция
Музикантът благодари на своите почитатели за подкрепата през годините
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Музикантът благодари на своите почитатели за подкрепата през годините
Ще гледаме отново легендите Стив Вай и Глен Хюз
Легендарният фронтмен на "Дийп пърпъл" ще пее на "Midalidare Rock" с групата си The Dead Daisies
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