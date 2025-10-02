Мащабната изложба „Over the wall” на Nasimo бе открита с огромен интерес

През изминалата вечер се състоя официалното откриване на дългоочакваната самостоятелна изложба „Over the wall” на световноизвестния български артист Станислав Трифонов - Nasimo. Събитието се проведе на специално създадено пространство в подлеза на НДК и привлече стотици ценители на изкуството, колекционери, журналисти и обществени фигури, които часове наред разглеждаха най-новите творби на автора.

Атмосферата беше наситена с творческа енергия, а публиката имаше възможност лично да се срещне и разговаря с Nasimo, който сподели вдъхновението зад проекта.

„За мен Over the wall e диалог за невидимите и видимите бариери, които сами изграждаме или обществото ни налага. Щастлив съм да видя толкова много съмишленици тази вечер, което показва, че желанието да погледнем отвъд е универсално“, сподели Nasimo по време на откриването.

Проектът включва и видеоинсталация от Петър Тунчев, Иван Шопов и Мартин Граховски, които представят концепцията на изложбата през техния поглед в обособена като сцена част от пространството.

По време на изложбата бе представен и “Reckless Walltz“ - лимитиран колекционерски арт албум на българския артист, който съчетава графити, класическа живопис и съвременно изкуство и документира неговия 30-годишен творчески път.

Организаторите на събитието отчетоха рекорден интерес още в първите часове.

Изложбата „Over the wall” ще бъде достъпна за посетители до 15.10.2025г. в подлеза на НДК

Nasimo е един от най-разпознаваемите български артисти в световен мащаб. След завършването на специалност “Живопис” във Факултета по изобразителни изкуства към Великотърновския университет, днес той е един от символите на стрийтарта в Източна Европа и успешно пренася своя уникален почерк в галерийни пространства по целия свят. Творбите му са част от множество частни и публични колекции.

Документален Фотограф : Иван Иванов

