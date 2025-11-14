Засилен интерес към филма "Един грам живот" в Етрополе

Община Етрополе осигури безплатна премиера на филма „Един грам живот“ за всички желаещи. Събитието е организирано в партньорство с „Клуб на миньора и минното дело при Елaците-Мед“ и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и е част от поредицата, които ръководството на Община Етрополе провежда като превенция и борба с наркотиците.

Кметът инж. Владимир Александров приветства всички присъстващи на премиерата на филма със силна и разтърсваща реч, която накара всеки един в залата да си зададе много въпроси и твърдо заяви, че като кмет и родител ще положи всички политики относно борбата с наркотичните вещества.

„За да успее едно общество в борбата си с наркотиците, които все повече имат вид на бонбони, чайчета, вейпове, то трябва да е сплотено и единно, а в днешно време смея да кажа, че това, което не го виждаме или виждаме и си затваряме очите, ни прави съучастници. Съучастник е всеки един от вас, който седи и до него е детето, което има в джоба си трева или вейп. Съучастници са всички, които виждат и си мълчат. Именно това не само като кмет, но и като родител, ще се опитам да променя в нашия град. С екипът ми ще продължим да организираме редица от мероприятия срещу наркотичните вещества, като включително ще доведем и обучени кучета, които намират наркотици в училищата. Като излезете от тази зала си задайте много въпроси, въпроси защо лъжете своите родители докато ги гледате в очите, родителите да се запитат къде са били, когато сте имали нужда от тях и какво са пропуснали, а учителите да се замислят къде е тяхната роля и в крайна сметка на къде отиваме ние като общество“, заяви още кметът инж. Владимир Александров пред препълнената зала в НЧ „Тодор Пеев“.

Филмът „Един грам живот“ е филм с мисия, провокация и послание. Той е вдъхновен от реални събития и насочва вниманието към превенцията на злоупотребата с наркотични вещества сред младите хора. Той показа съдби, които се преплитат в една обща житейска история, разкриваща грозната истина за дрогата. Причината им да посегнат към това заразно зло е различна, но винаги води до бездънна пропаст, от която трудно се излиза. А в много случаи - спасението дори е невъзможно. Приятелство, болка, гняв, наивност, безумни противоречия, разбити мечти и желание за живот.

