Българите с нова мания за имоти! Обрат в строителството

Нова мания имат българите - особено младите и богатите: умни и зелени жилища. Българските купувачи все по-ясно насочват интереса си към „умни“ и енергийно ефективни домове. Причините са практични: по-ниски разходи, по-висок комфорт, новите регулации за енергийна ефективност и желанието да се инвестира дългосрочно в устойчив имот.

Какво търсят купувачите

Зелените жилища включват висока енергийна ефективност, соларни панели, топлинни помпи, качествена изолация и материали с ниско въздействие върху околната среда.

Умните домове добавят интелигентни системи за контрол на отопление, осветление, сигурност и енергийно управление през мобилни приложения.

Това вече не е екзотика – подобни проекти се срещат в новите квартали на София, както и в големите градове като Пловдив и Варна. Все повече предприемачи интегрират smart-технологии още на етап строителство.

Къде са най-търсените зелени и умни имоти и колко струват

Най-силен е интересът в София – в квартали като Манастирски ливади, Кръстова вада, Витоша, Младост, както и в новите комплекси около Околовръстния път.

Цените на подобни жилища обикновено са с 5–10% по-високи от стандартното ново строителство, но купувачите приемат това като дългосрочна инвестиция, тъй като разходите за поддръжка и енергия значително намаляват.

Кой ги купува

Млади семейства, които търсят здравословна среда и надеждни разходи в бъдеще.

Професионалисти и дигитални номади, за които технологиите са естествена част от ежедневието.

Инвеститори, виждащи по-висока стойност и по-ниска амортизация на устойчивите жилища.

Хора, чувствителни към екологията, които искат да намалят въглеродния си отпечатък.

Защо интересът расте

Освен очевидните икономии, новите строителни изисквания насърчават използването на възобновяема енергия и висок енергиен клас. Много от тези жилища пестят 20–30% от енергийните разходи. Купувачите вече гледат на „зелено“ не като на лукс, а като на разумна стратегия.

