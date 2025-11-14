Китайски чудеса представя Виктор Попов

Червеният дракон, но не по Томас Харис - авторът на „Мълчанието на агнетата” и „Червеният дракон”, е от главните герои в експозицията „Водопадът на деветте дракона”, която Виктор Попов представя в столичното концептуално пространство „Дом”. Това е десетата самостоятелна изложба на визуалния артист, известен с авторската си техника, съчетаваща фотография и принт, допълнително обработени с интересни и нестандартни материали като пясък.

Снимки: Ани Петрова

Почитатели на нестандартния подход в опитомяването на китайската хартия, известна като хартия-кожа, която става основа за полагането на изображението, поздравиха живелия над 15 години в Китай българин, който с творчеството си скъсява разстоянието между китайската провинция Анхуей и София. Именно там Виктор усеща присъствието на магичното същество, което провокира и пробуждането на талантта му. Сред първите зрители на изложбата бяха близките приятели на Виктор Попов от България и света – Боряна Сонг и Марина, дъщерята и внучката на прочутия художник Марин Върбанов и съпругата му, мадам Сонг, кадифеният глас на радио Джаз Фм – Таня Иванова, стилистът от култовото списание „Егоист” Мариета Ценова, фотографът Павел Червенков, доктор Радина Денкова, която е виден колекционер на изкуство, артисти и архитекти, поканени и от Цанета Лучкова, двигател и вдъхновител в „Дом”.

Пред творбата „Мостът”, която комуникираше с провокативна визуална инсталация, съживявана от движението на хората в близост до нея, Виктор Попов обясни за моста между видимото и невидимото, докато не бе прекъснат от появата на своя син Ян. Изложбата може да се види до 28 ноември

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com